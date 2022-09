Ce trebuie să faci pentru a trăi mai mult. Nu îţi ia mai mult de 5 minute pe zi

Vrei să trăieşti mai mult? Tot ce trebuie să faci este să alergi zilnic timp de 5 minute. Recomandarea aparţine unui grup de oameni de ştiinţă ale căror concluzii au fost publicate în cel mai recent număr al revistei "Journal of the American College of Cardiology", transmite gandul.info.



Persoanele care aleargă zilnic 5 minute îşi pot prelungi viaţa, arată datele unui studiu dat publicităţii recent. Oamenii de ştiinţă au constatat că joggingul practicat cel puţin 5 minute pe zi reduce considerabil riscul de deces prematur, prelungind astfel speranţa de viaţă, notează Aol.com.



Mai mult, specialiştii au constatat că persoanele care aleargă o oră pe săptămînă au parte de aceleaşi beneficii din punct de vedere al sănătăţii ca şi cele care aleargă mai mult timp, indiferent de vîrstă, sex sau stare de sănătate.



Pentru a ajunge la aceste concluzii, oamenii de ştiinţă au monitorizat timp de 15 ani peste 55.000 de persoane cu vîrste cuprinse între 18 şi 100 de ani.



Datele studiului mai arată că, în comparaţie cu persoanele care nu alergau deloc, voluntarii care făceau jogging mai puţin de 30 de minute pe lună prezentau un risc mai scăzut să moară prematur. În plus, 45% dintre cei care făceau mişcare, chiar şi 5 minute pe zi, prezentau un risc scăzut să moară de boli cardiovasculare.