Ce spun astrele azi, 26 septembrie

Berbec

Oscilezi mult astazi in ganduri, decizii, vorbe si fapte. Ca sa-ti gasesti echilibrul sufletesc, ocupa-te numai de acele activitati care iti fac placere sau stai de vorba numai cu oamenii care te sustin cu adevarat. Fereste-te de spatii aglomerate, discutii ample sau luarea unor decizii care te implica pe termen lung. Cel putin la capitolul financiar se pare ca stai bine, asa incat bucura-te de acest lucru si mergi la cumparaturi usoare.



Taur

Departe de ochii si urechile majorității poti plănui, împreună cu cineva de încredere din anturajul apropiat o colaborare pe termen lung. Insa, ar fi bine ca deocamdata sa lasi lucrurile in stadiul de discutie sau plan. Zilele urmatoare pot iesi la iveala amanunte neplacute si va fi nevoie de reorientare rapida. Organismul tau inca are nevoie de odihna. Lasa grijile deoparte si bucura-te de tot ce te inconjoara.



Gemeni

Este momentul să-ți redefinești relatiile sentimentale si cele cu prietenii. Pentru ca tu ai idei progresiste, vrei sa ajuti pe toata lumea, apropiatii iti pot face tot soiul de reprosuri. Asculta si ceea ce iti spun ceilalti. Printre evenimentele si discutiile zilei iti vei da seama ca exagerezi uneori si mai ales ca nu dispui de suficiente forte vitale sau materiale pentru a-ti asuma responsabilitati deosebite.



Rac

Posibil sa fii nevoit să te împarți între indatoririle socio-profesionale si cele domestice. Tentante sunt cele profesionale, insa membrii familiei si urgențele casei iti vor atrage in mod special atentia. Daca te focusezi prea mult pe treburile din afara planului familial riști să gafezi, deoarece contextul astral îți sustine prea putin demersurile in acest sens. Gaseste un echilibru just si rezolva prioritatile.



Leu

Te gandesti la multe subiecte astazi, fiindu-ti dificil sa te stabilesti clar asupra unuia. Astfel si comunicarea cu ceilalti sau luarea deciziilor au de suferit. Linisteste-te si ai rabdare sa se desfasoare cursul firesc al evenimentelor. Posibil sa primesti o oferta de colaborare in strainatate sau cu parteneri straini. Deocamdata informeaza-te corespunzator si lasa concluziile pentru zilele urmatoare.



Fecioara

Nemultumirile privitoare la banii si bunurile administrate si folosite in comun cu altii sunt mari astazi. In mod special in relatia cu partenerul de viata se poate pune problema unui divort, a partajului in urma separarii. Fii prudent si sfatuieste-te cu persoane autorizate in domeniul financiar si juridic. Ai incredere ca pana la urma vei depasi cu bine aceasta perioada. Dincolo de aparente, totul are explicatii.



Balanta

Indiferent ce-ti ofera ceilalti, tot esti nemultumit. Doresti sa se faca lucrurile numai cum vrei tu, pe considerentul ca stii foarte bine evenimentele din jurul tau. Fii prudent, pentru ca astazi exista un risc mare de a te amagi. Depune eforturile necesare si detaseaza-te de ceea ce se petrece in jurul tau. Observand de pe margine oamenii si manifestarile lor, te vei relaxa intr-un anume fel.



Scorpion

Ar fi minunat să te plimbi prin parcuri, sa te joci cu animalele de companie si sa visezi cu ochii deschisi la o lume mai buna. Cu toate că stările de spirit sunt fluctuante, organsimul inca este obosit, diversitatea naturii înconjurătoare te poate ajuta sa depasesti cu bine perioada actuală. La serviciu exista tensiuni si discutii aprinse, de aceea fii prudent, discret si ocupa-te numai de sarcinile tale.



Sagetator

Organizeaza-ti programul zilei, astfel incat sa ai timp suficient si pentru un hobby. Foarte usor iti poti etala talentele, alaturi de oamenii dragi. Pe de alta parte, copiii sau persoana iubita iti pot reprosa faptul ca tii cont numai de nevoile si mofturile tale. Opreste-te pret de cateva momente si indreapta-ti atentia, dar si afectiunea spre cei dragi. Te va suprinde placut reactia lor.



Capricorn

Ai sta acasa, insa multe treburi te asteapta in afara ei. Atmosfera din sanul familiei este tensionata, pentru ca fiecare membru al sau are alte asteptari de la ceilalti sau, pur simplu, fiecare se gandeste la ale sale. Detaseaza-te, rezolva-ti treburile personale si depune eforturi sa aduci caldura si armonie in camin. Ceilalti iti vor aprecia eforturile si chiar te vor rasplati cu mici favoruri.



Varsator

Esti solicitat mult de catre prietenii si rudele apropiate. Mentalul iti este obosit, fiind mai dificil astazi sa-ti concentrezi atentia spre un subiect sau pe problemele altora. Ofera sfaturi cu masura si nu te lasa impresionat de situatiile in care se afla ceilalti. Calatoriile pe distante scurte, cu scopul de a rezolva chestiuni domestice sau pentru a te intalni cu cate cineva sunt frecvente pe tot parcursul zilei.



Pesti

Te preocupa in mod special capitolul financiar si anume gasirea unor posibilitati noi de castig dintr-o activitate profesionala oficiala. Deocamdata lasa doar in faza de gand sau planuri scrise ceea ce intentionezi sa faci in acest sens. Posibil sa te razgandesti in zilele urmatoare sau pur si simplu sa apara de la sine variante nebanuite de castig. Nu se recomanda astazi cumparaturi, decat strictul necesar.