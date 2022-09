Coreea de Nord a lansat duminică o rachetă balistică neidentificată în apele din largul coastei sale de est, la câteva zile după ce un portavion american cu propulsie nucleară a sosit în regiune pentru exerciţii, informează AFP.



"Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică neidentificată", a anunţat statul major interarme din Coreea de Sud, fără a oferi mai multe detalii.



Lansarea, una din multele efectuate de regimul de la Phenian în acest an, are loc, de asemenea, în contextul informaţiilor care circulă despre intenţia Coreei de Nord de a testa o rachetă balistică subacvatică.



Garda de coastă japoneză a menţionat, de asemenea, posibilitatea lansării unui rachete balistice, pe baza informaţiilor ministerului japonez al apărării, şi a cerut navelor să fie vigilente. Televiziunea publică NHK a informat că obiectul în cauză pare să fi căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.



Vineri, nava americană cu propulsie nucleară USS Ronald Reagan şi vasele care îi sunt ataşate au acostat în oraşul-port Busan, pe coasta de sud a Coreei de Sud. Această prezenţă răspunde dorinţei Seulului şi Washingtonului de a creşte numărul activelor strategice americane care operează în regiune. USS Ronald Reagan va desfăşura în curând exerciţii comune cu armata sud-coreeană în largul coastei de est a ţării.



Preşedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol, care a preluat mandatul în luna mai, a promis că va intensifica exerciţiile militare comune cu SUA, după eşecul predecesorului său în demersurile de natură diplomatică cu regimul nord-coreean.



Washingtonul este principalul aliat de securitate al Seulului şi are aproximativ 28.500 de militari în Coreea de Sud. Cele două ţări organizează de mult timp exerciţii comune şi insistă asupra caracterului lor pur defensiv. Coreea de Nord le consideră însă repetiţii în vederea unei invazii a teritoriului său.



Oficiali sud-coreeni şi americani avertizează de luni de zile asupra faptului că liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregăteşte să efectueze un test nuclear.



În luna mai, Phenianul a testat o rachetă balistică cu rază scurtă de acţiune de la Sinpo, un important şantier naval nord-coreean.



Regimul nord-coreean a testat de şase ori arme nucleare din 2006. Cel mai recent şi mai important a avut loc în 2017.