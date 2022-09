Un tânăr de 18 ani din Moldova a întors toate cele patru scaune la „Vocea României” cu piesa „Jealous”

Un tânăr de 18 ani din Chișinău a întors toate cele patru scaune la „Vocea României” cu piesa „Jealous”. Este vorba despre Daniel Ciurea, care i-a cucerit pe jurați cu timbrul său vocal.



Irina Rimes: „Eu cred că ai foarte multe ingrediente. Am auzit rock, am auzit o voce care poate să sensibilizeze. Mi-ar plăcea la un moment dat să te îmbrac în straie românești, să-ți dau și o piesă românească. Cred că tu ești acel concurent cu care poți să creezi momente unice. De aceea, te invit în echipa mea dacă vrei să rămâi în istoria acestui concurs”.



Smiley: „Dan, ai o voce foarte mișto, o voce baritonală superbă. Alegerea muzicală mi s-a părut foarte inspirată pentru vocea ta. Ne-ar bucura foarte tare să lucrăm cu tine și cred că putem să te învățăm niște lucruri interesante ca să poți să ajungi cât mai departe la Vocea României”.



Tudor Chirilă: „M-am întors pentru că am avut un sentiment de bine când ai început să cânți, un sentiment de liniște”.



În cele din urmă, Daniel Ciurea a ales să plece în echipa lui Denis Roabeș (The Motans).







Acum câteva zile, pe scena „Vocea României” a mai urcat o tânără din Moldova. Ea a reușit să întoarcă toate cele patru scaune. Prestația Valeriei Marcu o puteți vedea aici.



Acesta al X-lea sezon al concursului „Vocea României”. În această ediție, în componența juriului se află și două persoane originare din Republica Moldova: Irina Rimes și Denis Roabeș (The Motans).



Vocea României este o emisiune de talente din România. A avut premiera pe 27 septembrie 2011 la postul Pro TV. Fiind bazată pe competiția muzicală The Voice of Holland, emisiunea a fost creată de producătorul de televiziune neerlandez John de Mol și face parte din franciza internațională The Voice. Conceptul constă în găsirea de interpreți talentați cu vârste de cel puțin 16 ani, începându-se printr-o etapă de audiții publice. Câștigătorul este determinat prin votul publicului care se realizează prin mesaje text și apeluri telefonice la numere special alocate fiecărui concurent. Începând din sezonul 6, telespectatorii pot vota și prin intermediul aplicației emisiunii, având posibilitatea de a acorda câte un vot online gratuit în fiecare rundă de vot.



Premiul cel mare constă în suma de 100 000 de euro, obținută prin sponsorul Telekom (anterior Cosmote), și un contract cu Universal Records. Până în momentul actual, au fost desemnați nouă câștigători: Ștefan Stan, Julie Mayaya, Mihai Chițu, Tiberiu Albu, Cristina Bălan, Teodora Buciu, Ana Munteanu, Bogdan Ioan și Dragoș Moldovan.