Гороскоп на сегодня, 24 septembrie

Berbec

Esti foarte solicitat de catre partenerul de viata sau de colaboratorii de la serviciu. Cum sanatatea este vulnerabilă, fii prudent si dozeaza-ti eforturile în aceste zile de weekend. Este posibil sa concluzionezi că ar fi bine să renunți fie la partenerul de viață, fie la o colaborare, din care câștigi prea putin, dar in schimb iti ocupa mult timp. Lecturile amuzante, o plimbare în aer liber, la braț cu cineva drag te revigorează rapid.



Taur

Esti dornic de distractii si de a petrece mai mult timp cu persoana iubita si copiii. Alcatuiește, împreună cu aceste persoane, un program agreat în comun. Tine cont si de doleanțele sau nevoile celorlalti, chiar daca sunt pe alte lungimi de unde decât tine. Cu putin efort si bunavoință vei reusi sa ajungeti la intelegeri bune. Ai mai multa grija de sanatatea ta si de felul in care iti organizezi programul cotidian.



Gemeni

Reuniunile cu neamurile si membrii familiei iti vor aduce provocari interesante la sfarsitul acestei saptamani. Datorita divergentelor de opinie exprimate destul de zgomotos este posibil sa-ti schimbi buna dispozitie. Ar fi bine sa depasesti astfel de momente cu zambetul pe buze. Totul are un rost, iar daca cineva ti se opune sau iti propune să faci lucrurile altfel decat vrei tu accepta și bucură-te de provocare.



Rac

La finalul acestei săptămâni, întâlnirile si dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat iti vor da serios de gandit, in sensul ca ar fi bine sa faci o selectie drastică printre aceste persoane. Posibil sa-ti fie greu sa te desprinzi de unii, chiar daca ai dovezi clare ca relatiile dintre voi s-au deteriorat mult si ireversibil. Vorbeste cat mai putin si numai la nevoie. Pe de alta parte, fii intelegator vizavi de nevoile celor dragi.



Leu

Se întrezăresc dialoguri importante, în acest weekend, cu persoane specializate in domeniul financiar. De asemenea, sunt posibile câștiguri din activitatea profesionala desfasurata oficial. Insa, persoanele din anturajul apropiat vor dori sa profite de pe urma bugetului tau. Fii prudent, evita cheltuielile nefondate si lasa, deocamdata, generozitatea deoparte. Se pot accentuta cumparaturile pentru casa.



Fecioara

La finalul acestei săptămâni îți poți cumpăra diverse lucruri personale, pentru a-ti schimba garderoba sau pentru a face pe plac cuiva drag. Tendinta de a te implica in mai multe treburi deodata este mare si paguboasa. De asemenea, fereste-te de reactii zgomotoase si de polemici pe teme putin cunoscute. Cineva din anturajul apropiat iti va oferi informatii pretioase legate de segmentul profesional.



Balanta

In acest weekend se recomandă odihnă, discreție si compania celor dragi si de incredere. Starile tale de spirit sunt fluctuante, asa incat fii prudent si intelegator cu tine insuti. Gandurile iti sunt acaparate de veniturile pe care le obtii la locul de munca si de cheltuielile curente. Detaseaza-te de toate si priveste partea plina a paharului vietii tale. Cu sigurata gasesti multe lucruri frumoase în el.



Scorpion

Dialogurile cu prietenii sunt frecvente la sfarsitul acestei saptamani, unele chiar zgomotoase. Este posibil sa fii invitat la evenimente cu multa lume, iar prezenta sau discursurile tale vor fi aclamate de către ceilalți participanți. Totusi fii prudent si nu te baza pe mirajul din preajma ta. Asculta cu atentie si la spusele altora si vorbeste numai atunci cand te simti stăpân pe subiect.



Sagetator

In zilele acestui weekend se conturează invitații la evenimente sociale, unde vei intalni o lume diversa. Posibil sa te oboseasca toate acestea, de aceea fii prudent. Unii vor dori sa le povestesti despre ultimele tale realizari, altii vor dori sa-ti povesteasca ei despre ale lor, iar altii vor tine mortis sa se amuze, provocandu-te la discutii pe teme de larg interes. Cultiva-ti intelegerea, toleranta si rabdarea.



Capricorn

Lasă, preț de câteva momente, gândirea rigidă, conservatoare și mofturile personale. Dialogurile cu ceilalti din aceste zile de weekend iti pot modifica filozofia de viata si felul in care te raportezi la relatiile cu mediul in care traiesti si iti desfasori activitatea. Ia aminte la recomandarile facute de catre cei dragi si deschide-ti sufletul si mentalul spre orizonturi noi. Relaxeaza-te,vizionanad un spectacol de teatru sau film.



Varsator

Sunt momente potrivite in aceste zile pentru a discuta cu neamurile, cu partenerul de viata sau colaboratorii pe tema banilor si bunurilor comune. Se pot lamuri chestiuni importante in acest sens, ceilalti fiiind dispusi sa coopereze si chiar sa investeasca alaturi de tine in planurile tale personale sau profesionale. Deocamdata stabileste clar punctele-cheie a ceea ce doresti sa faci si apoi prezinta-le si celorlalti.



Pesti

Activitatile comune cu ceilalti sunt o tema importanta la finalul acestei saptamani. Se pare ca până la urma te vei desprinde de unii colaboratori sau chiar de partenerul de viata, pentru ca pe măsură ce trece timpul descoperi adevaratele intenții ale acestor persoane, intentii total diferite de ale tale. O persoana din alt anturaj decat cel profesional sau personal apropiat îți poate oferi o imagine bună de ansamblu a situației existente.