Trei motive să bei apă cu lămîie dimineața

Iată trei motive pentru care se bea apa plată cu lămîie pe stomacul gol:



1. Sucul de lămîie favorizează eliminarea rapidă a toxinelor din organism şi are un rol benefic în menţinerea sănătăţii sistemului urinar.



2. Datorită conținutului ridicat de vitamina C, lămîia luptă cu succes împotriva răcelilor și a bolilor respiratorii, în timp ce potasiul stimulează sistemul nervos.



3. Sucul de lămîie este foarte bogat în acid citric. Mai mult, vitamina C, consumată regulat, poate reduce aciditatea din corp.