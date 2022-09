Zeci de angajaţi ai regelui Charles şi-ar putea pierde slujbele

Angajaţi care s-au aflat până acum în slujba lui Charles, devenit rege după decesul mamei sale, au fost înştiinţaţi că şi-ar putea pierde slujbele, demers criticat de un sindicat şi etichetat drept „nemilos”, scrie Reuters.



Charles, care i-a succedat la tron mamei sale, se va muta împreună cu soţia sa, Camillla, regina consoartă, de la Clarence House, reşedinţa lor londoneză timp de decenii, în principala reşedinţă oficială a suveranului, Palatul Buckingham.



Un purtător de cuvânt al Clarence House a spus că activitatea de acolo a încetat şi a fost început un proces de consultare a angajaţilor referitor la reduceri de personal.



„Angajaţii noştri au oferit un serviciu îndelungat şi loial şi, deşi câteva concedieri vor fi inevitabile, lucrăm insistent pentru a identifica roluri alternative pentru un număr cât mai mare din angajaţi”, a declarat purtătorul de cuvânt.



The Guardian a relatat că până la 100 de angajaţi au fost înştiinţaţi că şi-ar putea pierde slujbele, după ce unii dintre aceştia au muncit acolo timp de decenii. Printre ei se numără valeţi, garderobieri şi bucătari, precum şi personal clerical.



Notificările au fost făcute în timp ce aceştia îl asistau pe noul rege pe parcursul procesului de urcare pe tron – inclusiv în timpul desfăşurării slujbei de recunoştinţă dedicate mamei lui în Edinburgh, mai scrie The Guardian.



The Public and Commercial Services Union a condamnat decizia de a anunţa reduceri de personal, mai ales în timpul perioadei de doliu şi a etichetat-o ca fiind „nemiloasă”.



„Deşi sunt de aşteptat anumite schimbări în reşedinţe în contextul modificărilor rolurilor în familia regală, amploarea şi viteza cu care au fost anunţate sunt extrem de crude”, a precizat secretarul general al sindicatului, Mark Serwotka.



Un purtător de cuvânt al Clarence House a spus că legea cere ca personalul să fie înştiinţat cât mai devreme posibil.



„În ciuda tuturor eforturilor de a amâna până după înmormântare, recomandarea rămâne aceeaşi. Toţi angajaţii care vor fi disponibilizaţi vor primi plăţi compensatorii sporite. Niciun membru al personalului nu va fi afectat timp de cel puţin trei luni”, a spus el.