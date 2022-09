Гороскоп на сегодня, 14 septembrie

Berbec

Luna traverseaza zodia Taurului, activand zona castigurilor materiale provenite din munca proprie. As spune insa, ca acum devine vitala conservarea a ceea ce ai in prezent, din punct de vedere material. Mai ales daca ai sentimentul unei usoare instabilitati la locul de munca, este momentul sa faci tot posibilul pentru a indrepta lucrurile. De asemenea, e bine ca in aceasta perioada sa te ingrijesti serios de sanatate, mai ales daca sunt probleme cu circulatia sanguina sau digestia.



Taur

Luna este plasata in semnul tau zodiacal, stimulandu-ti nevoia de securitate si stabilitate pe toate planurile, dar mai ales in ce priveste domeniul sentimental. Daca in acest domeniu exista deja tensiuni, astazi ai sansa sa le ameliorezi semnificativ, apeland la tact si diplomatie. In privinta mediului casnic si profesional, exista unele nemultumiri legate de bani. Oricare ar fi acestea, nu e inca momentul sa transezi problema.



Gemeni

Cea mai mare parte a zilei de astazi e bine sa fie folosita pentru relaxare si odihna. In cazul in care nu-ti permiti acest lux, alege sa te ocupi de activitati cu implicatii spirituale si mai putin de cele care necesita efort fizic sustinut. In cursul serii Luna va trece in Gemeni si va aduce odata cu ea entuziasm, vitalitate si dorinta de miscare. S-ar putea chiar sa-ti vina niste idei inspirate care vizeaza revigorarea carierei.



Rac

Zona financiara este supusa tensiunilor, iar nemultumirile tale ating cote maxime, din cauza imposibilitatii de a onora niste plati sau de a achizitiona un obiect necesar pentru casa. Se intelege ca investitiile, negocierile si toate demersurile care vizeaza banii ar trebui evitate. In schimb, foloseste ziua de astazi pentru intretinerea si dezvoltarea unor relatii sociale, de care vei avea nevoie in viitorul apropiat, pentru a rezolva niste probleme contractuale.



Leu

Astazi, cariera castiga teren, in sensul ca-i acorzi o atentie deosebita, si incerci, prin toate mijloacele pe care le ai la indemana, chiar daca putine deocamdata, sa-ti consolidezi statutul social si profesional. Poate fi insa destul de greu sa-ti pui in aplicare niste planuri, pentru ca intampini rezistenta din partea unor colaboratori si ai dificultati in obtinerea beneficiilor materiale care ti se cuvin. Sfatul Astrocafe.ro este sa nu fortezi lucrurile, ci sa incerci pe cat posibil sa-ti mentii statutul, pozitia, locul de munca.



Fecioara

Este o zi propice pentru solutionarea unei probleme contractuale, unei neintelegeri parteneriale, sau tensiuni conjugale. Practic, iti doresti atat de mult sa-ti recapeti echilibrul si sa pui capat tensiunilor care exista de ceva vreme, incat esti dispus chiar sa faci niste compromisuri pentru asta. Chiar daca stii ca asta nu rezolva lucrurile definitiv, te multumesti si cu un moment de respiro. La locul de munca, incearca sa fii mai flexibil si tempereaza-ti impulsivitatea.



Balanta

O zi cu multe tensiuni si situatii complicate, mai ales in ce priveste domeniul sentimental, relatia cu copiii, speculatiile financiare. Este nevoie de prudenta maxima, de rabdare si discernamant in deciziile si actiunile tale. De asemenea, sunt posibile accese de vanitate si orgoliu, care nu-ti aduc niciun beneficiu, ci dimpotriva. Asadar, inlocuieste reactivitatea cu acceptare, criticile cu toleranta si inversunarea cu abandon.



Scorpion

Zona profesionala poate fi supusa tensiunilor, iar problemele aparute aici pot fi destul de greu de gestionat. S-ar putea sa fii tinta unor atacuri, sa ai senzatia ca esti nedreptatit, sa-ti fie contestate meritele. In tot cazul, orice s-ar intampla, evita deciziile luate pe fondul unui orgoliu nemasurat si, mai ales, asculta sfatul unei persoane mai in varsta, care se va dovedi extrem de valoros.



Sagetator

Probabil ca astazi te vei axa in mod special pe munca si pe activitatile de rutina, ceea ce e foarte bine, pentru ca ceva din ce faci astazi, un rezultat bun sau un talent bine pus in valoare poate fi remarcat de un sef sau o persoana cu influenta. Pe de alta parte, e foarte importanta respectarea legii si a normelor morale, in tot ce faci astazi. Spre seara, o discutie cu partenerul de viata poate lamuri niste neintelegeri.



Capricorn

O zi numai buna pentru a te ocupa de un proiect creativ, mai ales daca acesta implica si expunere publica. Pe de alta parte, s-ar putea ca ideile care vin astazi sa contribuie intr-o oarecare masura la schimbarile radicale contractuale, care se pregatesc sa apara. Este vorba despre niste schimbari la care te-ai gandit si in primavara, dar pe care nu le-ai materializat, si se refera la un contract, la studii, sau pur si simplu, la principiile tale de viata.



Varsator

Aspectele astrale pe care Luna in Taur le formeaza astazi anunta necesitatea de a lua niste masuri, in scopul de a-ti pune la adapost bunurile materiale, patrimoniul, averea. Poate fi vorba chiar despre incheierea unui contract cu o firma de asigurari, sau de masuri in sensul micsorarii cheltuielilor. Oricare ar fi masurile de siguranta, ele sunt binevenite, avand in vedere premizele financiare nu tocmai stralucite, din aceasta luna.



Pesti

Pentru tine, poate fi o zi dificila la locul de munca. Nu o data vei fi pus in situatii dificile, pe care nu stii cum sa le rezolvi. Salvarea si ajutorul se pare ca vin de la o persoana din preajma ta, care are suficienta experienta profesionala si, pe de-asupra, este si dispusa sa-ti sara in ajutor. Asadar, nu-ti ramane decat sa indraznesti sa ceri sprijin, in loc sa te grozavesti si sa incerci sa demonstrezi ca le stii pe toate, riscand sa gresesti.