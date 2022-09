5 alimente care cresc speranța de viață cu 5 ani. Cum să le incluzi în dieta zilnică

Anumite alimente, datorită conținutului de acizi grași pot crește speranța de viață cu până la 5 ani dacă sunt consumate frecvent. Iată care sunt acestea!



Alimente care cresc speranța de viață



Peștele

Peștele gras (hering, somon, macrou, ton, sardine), fructele de mare și uleiul de pește sunt principalele surse directe de acizi grași omega-3. Potrivit studiilor, consumul unei porții de pește gras, cel puțin o dată pe săptămână, reduce riscul apariției maladiei Alzheimer. Simptomele deficitului de acizi grași omega-3 sunt: oboseală, afectări ale memoriei, piele uscată, modificări ale dispoziției până la depresie, anxietate și tulburări cardiovasculare.



Semințe și nuci

Semințele de in, rapiță, de floarea-soarelui, nuci și boabe de soia sunt o altă sursă importantă de acizi grași omega-3 și omega-6. Acestea conțin și fibre și ajută și la o bună digestie. Consumul lor contribuie la protejarea celulelor roșii, precum și la îmbunătățirea funcțiilor neurologice. Consumul de nuci de patru sau cinci ori pe săptămână reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare.



Uleiuri din plante

De exemplu, uleiul de in, de soia, de rapiță sunt doar câteva dintre uleiurile pe care le poți folosi la gătit pentru a beneficia de aportul de acizi grași omega-3 și omega-6. Se recomandă consumul a două linguriţe de ulei din aceste plante pe zi. Ajută la o mai bună funcţionare a creierului şi a inimii și asigură reducerea inflamaţiilor şi buna dezvoltare a organismului. Aceste uleiuri contribuie la reducerea hipertensiunii şi la scăderea nivelului de colesterol, prevenind formarea cheagurilor de sânge pe artere şi diminuând astfel, riscul apariţiei unor boli cardiovasculare.



Ouă

Prin consumul de ouă organismul tău beneficiază de grăsimile sănătoase omega-3. Un singur ou conține toți aminoacizii esențiali pe care corpul nu-i poate produce. Ouăle furnizează corpului un conținut mare de grăsimi bune omega-3 care scad nivelul colesterolului rău, dar și al trigliceridelor. Se recomandă un consum de 3, până la 5 ouă pe săptămână.



Fasole verde

Fasolea verde are un conținut mic de grăsimi și, dintre acestea, doar o mică parte sunt saturate, restul fiind sub forma acizilor grași esențiali, omega-3 și omega-6, benefici pentru sănătate. Această legumă ajută vasele de sânge să-și păstreze elasticitatea, împiedicând astfel, apariția bolilor cardiace. „Grăsimile bune”pe care le conține fasolea verde își dovedesc eficiența și în caz de depresie, astm, inflamații de orice tip, boli de piele și diabet.