Гороскоп на сегодня, 13 septembrie

Berbec

Astazi esti interesat in principal de siguranta materiala si urmaresti castigul, indiferent de natura lui, in tot ceea ce faci. Totusi, stabilitatea materiala si suplimentarea veniturilor depind acum de gradul tau de adaptare la schimbarile care apar si de flexibilitatea si diplomatia cu care gestionezi relatiile cu cei din jur, care nu intotdeauna vor fi armonioase, in urmatoarea perioada. Sanatatea merita o atentie deosebita, iar excesele alimentare ar trebui evitate.



Taur

Te afli intr-o perioada de crestere profesionala, in care poti face un salt semnificativ, iar ziua de astazi poate juca un rol important in acest sens. Chiar daca in aparenta lucrurile nu merg exact asa cum ti-ai dori, tot ce se intampla are rolul de a-ti arata la ce e necesar sa renunti, pentru a-ti netezi drumul. Poate fi vorba despre renuntarea la o relatie inconfortabila, la principii si moduri de gandire toxice, la atitudini neconstructive si obiceiuri vicioase. Practic, pentru a progresa, e nevoie sa te detasezi de trecut.



Gemeni

Starea ta de spirit poate fi afectata astazi de ganduri negre, melancolie sau regrete. De asemenea, se pare ca ai nevoie de odihna, pentru ca resursele energetice au cam fost epuizate in ultima vreme. Totusi, in aceasta stare de meditatie si introspectie, este posibil sa-ti vina niste idei bune, de redresare financiara, avand in vedere ca si acest domeniu este destul de fragil. Oricum, este necesar sa fii chibzuit, pentru ca, in caz contrar, bugetul se va subtia simtitor in urmatoarele saptamani.



Rac

Pe fondul unei perioade destul de tensionate, ziua de astazi este destul de frumoasa, mai ales daca alegi sa ti-o petreci in cercuri extinse, alaturi de prieteni vechi sau in compania unor persoane care iti impartasesc filozofia de viata, ideile si planurile de viitor. Cel mai important, insa, este faptul ca te apropii de o schimbare fundamentala, care vizeaza modul de gandire, conceptiile, crezurile. Acum tragi niste concluzii in urma experientelor din ultimul an, iar acestea te determina sa rupi niste legaturi cu trecutul.



Leu

In prima parte a zilei, te poti ocupa de clarificarea unor termeni contractuali, poti primi vesti de departe, chiar din strainatate, sau faci demersuri pentru evolutia personala. Dupa pranz, focusul este pus pe cariera si afirmare. Probabil ca apare o oportunitate de a-ti valorifica niste calitati si aptitudini, astfel incat sa te bucuri de beneficii materiale in viitor, sau macar sa-ti cresti imaginea si popularitatea. Daca ai de semnat un document important, gandeste-te bine inainte.



Fecioara

In prima parte a zilei, s-ar putea sa demaschezi pe cineva sau sa afli un secret. In orice caz, ai capacitatea de a merge excat la cauza problemelor si de a vedea dincolo de aparente, ceea ce te ajuta mai ales la locul de munca. Dupa pranz, iti canalizezi energia mai mult catre exterior si s-ar putea sa iei parte la niste discutii interesante sau sa-ti faci planuri de viitor, pe termen lung. De asemenea, este posibil sa discuti pe marginea unui contract, dar fii atent la termenii impusi, mai ales daca trebuie sa semnezi acel contract.



Balanta

Pana la orele pranzului, comunicarea cu cei din jur poate avea de suferit, datorita incoerentei, incapacitatii de concentrare, precum si nesinceritatii celorlalti. Asadar, fii atent la informatiile pe care le primesti, filtreaza-le cu obiectivitate, si, in egala masura, incearca sa fii cat mai exact atunci cand transmiti un mesaj, cu precadere in mediul profesional. Dupa pranz, te preocupa latura financiara si probabil ca vei cere sprijinul partenerului pentru rezolvarea unei probleme profesionale.



Scorpion

Dimineata poate fi destul de agitata, cu multe sarcini la locul de munca, dar si multe incurcaturi. Se pare ca ti se cam pun bete in roate, in sensul ca initiativele tale sunt contestate in multe randuri de colegi, chiar daca nu fatis. Asadar, singura solutie ramane pastrarea cumpatului si gasirea unei cai de mijloc in orice situatie. Dupa pranz, Luna se muta in zona parteneriatelor si relatiilor de colaborare, astfel ca, este posibil sa participi la niste discutii, pe marginea unui proiect initiat mai demult.



Sagetator

Ziua incepe bine, cu buna dispozitie si detasare de toate problemele. Pur si simplu refuzi sa te gandesti la munca, la responsabilitati sau la probleme. As spune ca pui la cale niste planuri de distractie, numai ca prietenii pe care doresti sa-i angrenezi nu sunt atat de receptivi pe cat te-ai astepta. Dupa ora 12,00, se schimba prioritatile, iar sarcinile profesionale castiga teren. Nu ai incotro, asa ca va trebui sa te ocupi de o lucrare, care promite sa-ti aduca si beneficii materiale. Totusi, fii atent cu cine colaborezi si in cine ai incredere.



Capricorn

In prima jumatate a zilei, probabil te vei ocupa de niste probleme personale sau familiale. Este o perioada propice pentru treburi gospodaresti, pentru activitati impreuna cu cei dragi, sau pentru achizitia unui obiect pentru casa. Totusi, daca e vorba despre o investitie serioasa, gandeste-te de doua ori. Dupa-amiaza ti-e gandul la dragoste, esti foarte romantic si creativ, asa ca vei dori sa petreci mai mult timp impreuna cu jumatatea ta. Insa nu este exclus sa reintalnesti o veche iubire.



Varsator

O zi cu multe intalniri, conversatii si idei, cel putin pana la pranz. Totusi, ai tendinta sa te disipezi in prea multe directii, datorita ideilor numeroase si precipitarii. Incearca, asadar, sa faci lucrurile pe rand, pentru a fi eficient. In a doua parte a zilei, probabil vei simti nevoia de mai multa odihna si relaxare si chiar ti-ar prinde bine mai multa grija pentru tine si sanatatea ta. De asemenea, atentie la alimentatie, pentru ca stomacul poate fi mai sensibil.



Pesti

Banii sunt preocuparea ta principala, mai ales pana in ora 12,00, cand esti nevoit sa gasesti solutii rapide pentru a iesi dintr-un impas financiar. Insa, oricat de mult ti-ar placea sa fii ajutat de cineva, se pare ca va trebui sa gasesti singur metode si mijloace, prin care sa iesi din situatia presanta in care te afli. Dupa ora 12,00, relatiile, comunicarea si schimbul de informatii devin esentiale. S-ar putea sa revina in discutie un proiect mai vechi, care nu a fost finalizat sau nici macar demarat.