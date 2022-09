Гороскоп на сегодня, 11 septembrie

Berbec

Este posibil ca rolul vostru sa presupuna anumite lucruri pe care nu le-ati face de obicei, cum ar fi sa vorbiti in fata unei multimi la un eveniment. Incercati sa va relaxati inainte de orice astfel de activitate si sa exersati de cateva ori ceea ce veti prezenta, pentru a fi siguri ca prezentati mesajul corect si complet auditoriului. Astazi veti fi cautati de cei dragi pentru a le oferi ajutorul, insa s-ar putea sa fiti mult prea ocupati cu propriile responsabilitati. Ar trebui sa optati pentru mancaruri usoare pe timp de seara, insa pentru a vedea rezultatele cat mai repede si pentru a va simti mai plini de energie, incercati sa practicati si un sport.



Taur

S-ar putea ca partenerul sa nu fie dispus sa depuna acelasi efort pe care il depuneti si voi pentru treburile casnice, iar acest fapt va va supara destul de mult. Incercati sa discutati sincer cu acesta si sa propuneti un sistem prin care fiecare isi indeplineste rolul,asa cum este si normal. In aceasta perioada, va doriti sa faceti cat mai multe schimbari la felul in care va traiti viata. Este posibil ca bugetul vostru sa nu poate suporta schimbarile prea extravagante, dar vor fi anumite lucruri mici de care va puteti ocupa. Rudele nu isi vor arata sustinerea pentru deciziile pe care le luati, insa este timpul sa deveniti un pic mai independenti!



Gemeni

Ar trebui sa va ocupati de sanatatea voastra in aceasta perioada. Renuntati la excesul de zahar si de alcool, deoarece s-ar putea ca dieta haotica sa va afecteze, in timp, sanatatea ficatului. Incercati sa gasiti lucrurile mici de care va puteti bucura si nu asteptati mereu schimbarile importante sau sfarsitul proiectelor de la locul de munca! Pasii prin care treceti sunt la fel de importanti precum rezultatul. Desi sunteti cu gandul la dragoste si la relatii, astrele nu prevad o schimbare din acest punct de vedere, ceea ce ar putea duce la ganduri negative. Incercati sa va indreptati atentia catre altceva, cum ar fi un hobby.



Rac

Se anunta o perioada foarte buna pentru cei ce lucreaza in domeniul artelor, deoarece veti fi plini de inspiratie si de idei inedite. S-ar putea sa aveti oportunitatea de a calatori in curand, insa asigurati-va ca nu aveti alte evenimente programate, care sa va incurce planurile de calatorie! Este posibil sa apara unele tensiuni in familie; probabil un conflict, in care veti fi nevoiti sa alegeti una din tabere. Daca nu ati apucat sa va platiti facturile pentru aceasta luna, ar trebui sa nu amanati acest lucru – cu siguranta veti uita. Caldura nu va face bine, in special daca sunteti nevoiti sa lucrati in aer liber; fiti vigilenti!



Leu

Este posibil ca cineva din familie sa va calce pe nervi in legatura cu o decizie pe care ati luat-o recent, iar acest lucru ar putea sa va determina sa rabufniti asupra celor dragi. Incercati sa va controlati mai bine emotiile, insa nu uitati sa va puneti piciorul in prag; exista insa si metode mai putin violente de a face asta! Se anunta oportunitatea de a parasi orasul pentru putin timp, insa s-ar putea sa va fie greu sa stati departe de partener – in special daca ati inceput relatia recent. Prietenii v-au ignorat in ultima vreme, insa nu va faceti griji, deoarece este posibil ca acestia sa aiba propriile probleme; atunci cand dati de un necaz, ei isi vor face aparitia.



Fecioara

Sunteti persoane dedicate prietenilor si familiei, insa acest lucru nu va permite sa aveti grija, asa cum trebuie, si de propria persoana. Nu este nimic gresit in a fi putin egoisti din cand in cand, atata timp cat faceti acest lucru cu masura si, binenteles, avand si voi nevoie de asa ceva. S-ar putea sa dati peste o problema la locul de munca, insa nu veti fi siguri daca aceasta tine de tehnologia pe care o folositi, sau de dinamica echipei cu care lucrati. Va trebui sa invatati cum sa va descurcati singuri atunci cand vine vorba de anumite responsabilitati, insa aveti o perioada destul de lunga in care sa va obisnuiti cu acestea.



Balanta

S-ar putea ca lipsa de sinceritate atunci cand interactionati cu unii din prietenii vostri sa duca la tensiune sau chiar la un conflict; oricum, situatii destul de delicate, care ar putea fi foarte usor evitate, printr-o atitudine corecta. Atunci cand aveti o problema cu cineva, incercati sa vorbiti despre acest lucru imediat; nu amanati pana cand ajungeti intr-un astfel de punct. Nu va grabiti atunci cand trebuie sa luati o decizie, in special la locul de munca; este mai bine sa cercetati o problema cu atentie decat sa alegeti o optiune pe loc, fara a va gandi prea mult la consecinte. Bugetul vostru ar putea prospera daca ati fi mai atenti la cheltuielile pe care le faceti.



Scorpion

S-ar putea ca cineva de la locul de munca sa va calce pe nervi in aceasta perioada, insa nu uitati ca trebuie sa mentineti mereu o atmosfera echilibrata si o atitudine profesionista! Atunci cand simtiti ca sunteti pe punctul de a rabufni, respirati adanc si indreptati-va atentia catre altceva, cum ar fi un proiect nou sau o alta responsabilitate. In aceasta perioada, s-ar putea sa simtiti dureri de masele si de cap, iar aceste doua lucruri ar putea fi un semn pentru aceeasi problema; programati-va la un dentist din timp. Partenerul nu poate sa va citeasca starea mereu, insa va actiona corespunzator atunci cand sunteti sinceri.



Sagetator

Veti avea oportunitatea sa intalniti persoane noi in aceasta perioada, iar astazi va veti folosi de sarmul vostru pentru a atrage atentia unui potential partener, o persoana care, de altfel, a fost mereu in preajma voastra, intr-un fel sau altul. In general, va veti bucura de interactiuni armonioase cu cei din jur. S-ar putea sa fiti tentati sa cheltuiti banii pe care i-ati economisit pe nimicuri, insa se apropie o perioada in care veti putea sa investiti aceasta suma in ceva pentru viitor. Desi incercati sa va dati silinta la locul de munca, veti observa cum aveti anumite dificultati cu unele din responsabilitatile voastre; incercati sa apelati la cei din jur pentru ajutor.



Capricorn

A sosit timpul sa faceti o schimbare pentru cariera voastra, deoarece s-ar putea sa va complaceti intr-o situatie in care nu sunteti fericiti. Desi pare un lucru dificil, schimbarea de cariera este posibila, atata timp cat stiti ce ar putea sa va faca fericiti. Nu asteptati ca partenerul sa aduca vorba despre un conflict pe care nu l-ati rezolvat inca, deoarece s-ar putea ca acest lucru sa arata ca o lipsa de interes din partea voastra. Veti dori sa va impresionati prietenii astazi, insa aveti grija la conversatiile pe care acestia le poarta, dar si la atmosfera generala; nu va laudati cu o reusita cand cineva drag este suparat sau nemultumit de ceva.



Varsator

Astazi veti reusi sa ii spuneti unui prieten drag un secret care va apasa de ceva timp; faptul ca va puteti destainui cuiva de incredere va va face foarte bine, din punct de vedere psihic. S-ar putea sa aveti parte de surprize neplacute la locul de munca, asa ca incercati sa aveti mereu si un plan B! Daca nu ati reusit sa ajungeti inca la o concluzie cu privire la o problema din viata voastra, s-ar putea ca zilele acestea sa alegeti un raspuns. Familia este importanta pentru voi, insa independenta voastra este uneori pe primul loc – iar cei dragi sunt constienti de acest lucru. De aceea, nu ar trebui sa va simtiti prea vinovati atunci cand luati o decizie importanta singuri.



Pesti

Astazi veti avea norocul sa va bucurati de compania unor prieteni loiali si sinceri, iar relatiile voastre vor prospera binisor in aceasta perioada. S-ar putea sa aveti probleme cu tensiunea in aceste zile, asa ca evitati cu desavarsire cafeaua. Daca situatia nu se imbunatateste, ar trebui sa va programati la un consult. Incercati sa nu deviati de la calea pe care ati ales-o, chiar daca alternativa pare a fi mult mai usoara! Este posibil sa va fi incalcat promisiunea fata de cineva drag, insa persoana respectiva va fi dispusa sa va ierte daca va cereti scuze; nu va invinovatiti la nesfarsit in legatura cu aceasta problema.