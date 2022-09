Гороскоп на сегодня, 10 septembrie

Berbec

In zilele acestui weekend, cel mai bine te-ai simti departe de forfota cotidiana, meditand la cele sfinte. Este posibil sa te simti vulnerabil, fara chef sau nelinistit. De fapt sunt momente bune pentru odihna, relaxare si pentru a-ti reevalua planurile si relatiile cu ceilalti. Cineva drag, din familie te poate sprijini cu idei si sfaturi minunate. Accepta ceea ce iti spun cei apropiati, insa decide singur mai departe.



Taur

In relatiile cu prietenii bate vântul schimbării. La sfarsitul acestei saptamani este bine sa te gandesti pe indelete la prietenii vechi si la persoanele care te sustin in plan profesional. Vei descoperi lucruri intersante despre relatiile dintre voi, poate chiar vei afla mici secrete legate de felul in care aceste persoane s-au raportat la relatia cu tine. Vei fi sprijit de contextul astral, obținând astfel informatii de un real folos.



Gemeni

In plan profesional se contureaza debutul unei etape. Esti sprijinit din astral, aspect cate te va impulsiona să-ți modifici, pe termen lung, statutul social si pozitia in cadrul unui grup profesional. Se pare ca vei fi ajutat de prieteni, dar si de persoanele din anturajul profesional in care activezi. Totul este sa eviti asumarea unor responsabilitati care te depasesc. Duminca, bucura-te de compania celor dragi.



Rac

Minunate idei vor prinde contur, in aceste zile, in ceea ce priveste relatiile profesionale care implica colaborari cu strainatatea. Energia acestor zile de weekend te sprijină în materializarea unor planuri vechi, fie de a calatori in scop turistic, pentru studii, fie pentru a lucra departe de locurile natale. Totodata sunt momente bune de a lua contact cu filozofii noi de viata. Duminica vei fi inconjurat de multa lume.



Leu

Pe neasteptate, ti se vor deschid variante noi de castig de la si prin altii. Se intrezaresc venituri noi, poate chiar mosteniri sau bunuri pe care sa le folosesti in comun cu altii. Sambata sunt posibile altercatii cu partenerul de viață, moment care va declansa noi parghii în viața ta. Poate fi vorba despre finantari ale unor proiecte vechi, in care esti implicat sau urmeaza sa te implici. Fereste-te de investitii pe termen lung!



Fecioara

Schimbări în plan partenerial! Cu toate ca vei fi foarte surprins de întorsătura pe care o vor lua aceste relatii, tot vei fi tentat sa ramai legat de unele persoane sau situatii care s-au dovedit clar nefavorabile tie. Ești susținut de oameni de încredere și de bună calitate pentru a-ți orienta eforturile spre noi orizonturi relaționale. Fii deschis si indrazneste sa schimbi radical tot ce nu iti mai este de folos.



Balanta

Se pare că trebăluiești de zor, fie ca stai acasa, ca te afli la serviciu, fie ca mergi in vizita la cineva apropiat. Hărnicia este trasatura ta de baza la finalul acestei saptamani, pentru ca primesti energie in acest sens. Ar fi bine sa te gandesti la modificarea stilului si programului de viata, pentru a evita suprasolicitarea fizica si mentala. Ai grija la sanatate, dar si la relatiile de munca!



Scorpion

Finalul acestei saptamani iti aduce noutati la capitolele domestic și amoros. Sunt momente exceptionale pentru a-ti revizui relatiile sentimentale si nevoile afective. Chiar daca usor pot aparea scantei in relatiile cu persoana iubita sau copiii, cu putina rabdare si dorinta sincera de a lamuri lucrurile in plan sentimental, vei reusi sa rezolvi totul favorabil si tie si celorlalti. Duminca poti intampina niscai probleme de sanatate.



Sagetator

Multa agitatie se intrezareste zilele acestea in familie. Sunt momente bune pentru dialoguri importante cu membrii familiei, pentru decizii gospodaresti cu efecte pe termen lung. Cei dragi te ajută mult in tot ce tine de segmentul familiei si casa. Ineditul si surpriza sunt atributele de baza ale evenimentelor la care vei participa in acest weekend. Duminica, distreaza-te alaturi de cei dragi la un picnic.



Capricorn

Deosebite zile vizavi de comunicare si relationare cu ceilalti. Mentalul iti este rascolit, mai ales de nemulțumirile financiare. Este bine sa retii cele aflate la finalul acestei saptamani si ideile care iti incoltesc acum in minte. Tempereaza-ti dorinta de a vorbi mult. Este adevarat ca ai un farmec irezistibil in vorbe, povestesti frumos, cu note umoristice, dar unii s-ar putea simti lezati de felul in care vorbesti asu relationezi cu ei.



Varsator

Contextul astral din aceste zile de weekend iti favorizeaza aflarea unor posibilitati deosebite de castig prin eforturile depuse la un loc de munca. Sunt momente ce marchiaza deschiderea unei etape noi de crestere a veniturilor tale personale. Deocamdata, totul poate fi la nivel de idei, in aparenta simple informatii aflate de pe un afiș oarecare sau o discuție banala cu cineva din anturajul apropiat.



Pesti

Zile foarte bune pentru tine, datorită energiei astrale, care îți oferă posibilitati de innoire si de abordare a vietii de pe alte coordonate. De aceea ar fi bine sa profiti de asta si sa te gandesti pe indelete la cum ai dori sa fie viata ta de acum incolo. Indrazneste sa visezi cu ochii deschsi si alcatuieste-ti planuri marete. Asuma-ti tot ceea ce iti doresti si vei vedea cum se materializeaza rapid.