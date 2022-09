Concentrațiile de CO2 din 2021, cele mai mari din ultimul milion de ani

Cel de-al 32-lea raport anual privind starea climei a fost dat publicității și aduce vești extrem de îngrijorătoare, scrie descopera.ro.



În 2021, dioxidul de carbon (CO2) și metanul au atins niveluri record, Pământul a continuat să se încălzească, iar nivelul mării a continuat să crească.



În ciuda faptului că a fost un an La Niña, care scade temperatura de la suprafața mării, aproximativ 57% din suprafața oceanului a experimentat cel puțin un val de căldură, potrivit IFL Science.



„Schimbările climatice nu arată niciun semn de încetinire”



„Datele prezentate în acest raport sunt clare – continuăm să vedem dovezi științifice convingătoare că schimbările climatice au impact global și nu arată nici un semn de încetinire”, a spus dr. Rick Spinrad, administrator NOAA.



„Cu multe comunități lovite de inundațiile, seceta excepțională și căldura istorică din acest an, aceasta nu este o amenințare viitoare, ci un lucru pe care trebuie să-l abordăm astăzi, în timp ce lucrăm pentru a construi o națiune pregătită pentru climă – și o lume – care să fie rezistentă la extremele determinate de climă”, a adăugat Spinrad.



CO2 a înregistrat cea mai mare valoare în 2021



Gazele cu efect de seră ale Pământului au fost cele mai mari înregistrate. Principalele concentrații de gaze cu efect de seră – dioxid de carbon, metan și protoxid de azot – au atins fiecare noi maxime istorice în 2021. Concentrația medie anuală globală de dioxid de carbon în atmosferă a fost de 414,7 părți per milion (ppm). Aceasta a fost cu 2,3 ​​ppm mai mare decât cantitățile din 2020 și a fost cea mai mare valoare înregistrată vreodată. Concentrația medie anuală de metan din atmosferă a fost, de asemenea, cea mai mare înregistrată, iar creșterea anuală de 18 părți per miliard.



Tendința de încălzire a Pământului a continuat. O serie de analize științifice indică faptul că temperaturile anuale ale suprafeței globale au fost cu 0,21 – 0,28 grade Celsius peste media dintre anii 1991 – 2020.



Căldura oceanului și nivelul global al mării au atins, de asemenea, cele mai ridicate valori înregistrate vreodată. De asemenea, activitatea cicloanelor tropicale a fost cu mult peste medie.