Din 1 octombrie, mai multe categorii de cetățeni vor primi ajutor financiar suplimentar, iar bugetarii cu salariu brut sub 15 mii de lei vor primi un ajutor salarial unic de 3000 de lei, comunică MOLDPRES.



După modificarea Legii bugetului de stat, toți pensionarii cu pensia sub 5000 de lei vor primi o plată unică de 1500 de lei, iar salariile bugetarilor se vor majora cu 5.5%.



De asemenea, bugetarii cu salariu brut sub 15 mii de lei vor primi un ajutor salarial unic de 3000 de lei (în două tranșe a câte 1500 de lei). Vor fi majorate cu 10% salariile în sectorul medical.



Tot din anul curent, se introduce alocația lunară de 1000 lei pentru copiii cu vârsta sub doi ani, indiferent dacă părinții sunt sau nu asigurați. Antreprenorii vor beneficia de un fond pentru compensarea creșterii ratei dobânzilor bancare, în valoare 200 milioane de lei.



Totodată, se suplinește cu 500 milioane de lei bugetul pentru compensațiile în factură pentru anul 2022. Bugetul total pentru compensarea facturilor în anul 2022 este de 5 miliarde de lei (de două ori mai mult decât anul trecut).