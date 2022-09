Гороскоп на сегодня, 9 septembrie

Berbec

Este o zi in care ar fi bine sa te ocupi doar de treburi usoare. Resursele tale energetice sunt minime si ai nevoie de odihna si detasare de forfota cotidiana. Pe de o parte esti preocupat de situatia familiei tale, de spatiul in care locuiesti, dar pe de alta parte, si sanatatea ta are nevoie de ingrijiri speciale. Lasa grijile deoparte si rezerva-ti momente de relaxare in mijlocul naturii si de meditatii in locuri sfinte. De evitat pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale.



Taur

A te baza pe sfatul prietenilor sau protectorilor este o idee pe care ar trebui sa o iei in calcul din cand in cand. Cu toate ca esti tentat sa faci totul de unul singur, astazi fa un efort si asculta sfaturile, indemnurile sau informatiile pe care ti le ofera ceilalti. In special persoanele din anturajul apropiat te pot sprijini cel mai mult, chiar si cu un zambet la momentul potrivit. Evita sa te implici emotional in treburile altora si detaseaza-te de tumultul activitatilor socio-profesionale.



Gemeni

La serviciu se contureaza dialoguri cu sefii. Este un moment de bilant al activitatilor profesionale si de abordare a unora noi. Colegii te sustin, insa sefii se pot dovedi sceptici vizavi de prestatia ta. Este posibil sa ti se ofere noi responsabilitati, dar mai intai ai rabdare sa vezi despre ce este vorba. Ar fi bine sa soliciti un timp de gandire si sa ai raspunsul peste cateva zile. In permanenta ocupa-te de imaginea ta in ochii celorlalti. Dupa-amiaza, invita-i pe cei dragi la o reuniune amuzanta.



Rac

Ziua este favorabila dialogurilor cu persoanele din strainatate sau pentru demersuri necesare unei calatorii indeparate. De asemenea te poti gandi la imbogatirea bagajului tau educational, fie planificandu-ti un curs, o forma de instruire, fie abordand lecturi deosebite. Intuitia ta functioneaza din plin, asa incat asculta-ti indemnurile inimii, mai ales in chestiuni care privesc legaturile cu strainatatea sau studiile tale.



Leu

Interesanta zi! In prima parte a acesteia ai de rezolvat chestiuni financiare ce privesc banii si bunurile comune cu altii: achitarea facurilor, in functie de caz – dialoguri cu reprezentantii unor institutii financiare sau alcatuirea unor planuri de investitii. Cineva din familie, posibil o persoana mai in varsta, te va ajuta sa iti duci la bun sfarsit cheltuielile. De asemenea se poate contura o mostenire care va veni ceva mai tarziu, dar va veni cu siguranta.



Fecioara

Ziua iti aduce forfota in relatiile parteneriale. Sunt posibile altercatii cu partenerul de viata, dar si cu cei de afaceri. Unul din motive poate fi legat de faptul ca te-ai bazat pe un prieten, un protector care nu te-a sprijinit cum ti-a promis in colaborarile tale, fapt care a compromis si activitatea celor implicati alaturi de tine. Un alt motiv ar fi diferenta de opinie si interes in treburile comune, aspect pe care il descoperi abia acum. Recomandabil este sa asculti parerile tuturor si sa lasi deciziile importante pentru zilele urmatoare.



Balanta

Mult de lucru la serviciu, dar te asteapta si treburile de rutina ale casei. Relatiile colegiale sunt disonante si ar fi bine sa te feresti de discutii aprinse sau de expunerea parerilor tale. Sefii sunt de partea ta, insa au interese bine ascunse de ochii si urechile tale. Chiar daca muncesti mult si constiincios, plata se va lasa asteptata. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organismul este obosit. De evitat pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Planifica-ti momente frecvente de odihna, relaxare in natura si diete de sezon.



Scorpion

Este o zi in care relatiile cu persoana iubita sau copiii iti pot aduce satisfactie. Fie ca stati la taifas, fie ca realizati activitati impreuna, si tu si ei va veti simti relaxati si fericiti. Totusi, sufletul iti poate fi umbrit de niscai reprosuri din partea celor dragi, deoarece esti interiorizat si preocupat mai mult de tine. Creativitatea iti este accentuata, astfel incat bucura-i pe ceilalti cu o mica petrecere surpriza, cu o plimbare cu barca sau antreneaza-i intr-un hobby. S-ar putea sa fii invitat intr-o calatorie sau sa iei legatura cu cineva de peste mari si tari.



Sagetator

Ziua este favorabila treburile casnice si dialogurilor cu membrii familiei. Temele principale de discutie pot fi legate de o mostenire sau de posibilitatea de a castiga bani, bunuri sau favoruri dintr-o afacere de familie. Fii prudent, deoarece s-ar putea sa exista detalii neplacute pe care tu sa nu le cunosti si sa le descopri mai tarziu. Este bine sa fii alaturi de membrii familiei tale, sa ii sustii, insa pastreaza-ti independenta financiara si implica-te in treburile familiei atat cat este necesar.



Capricorn

O zi buna pentru a acumula informatii si pentru a invata fie intr-un cadru organizat, fie pur si simplu dialogand cu altii care au trait experiente inedite. Pe de alta parte este posibil sa faci mai multe drumuri pe distante scurte pentru a rezolva chestiuni parteneriale. Fii prudent la acte, semnaturi si la ceea ce promiti astazi. Bine ar fi sa amani semnarea unor documente importante sau raspunsurile clare in cazul unei propuneri de colaborare. Gandirea iti este confuza si cu greu te poti concentra pe un singur subiect.



Varsator

Ziua este potrivita realizarii unui bilant al veniturilor si cheltuielilor tale. Te afli intr-o perioada in care ti se pot schimba activitatea profesionala, conditiile de lucru, colegii, sefii – aspecte care iti vor modifica si plata aferenta muncii depuse. Chibzuieste-ti fiecare ban si cheltuieste strictul necesar. De asemenea evita speculatiile, jocurile de noroc sau planurile de investitii financiare pe termen lung. Factorul necunoscut este greu de controlat si bine este sa il ai mereu in vedere.



Pesti

Cum esti foarte pretentios astazi, ar fi bine sa te ingrijesti mai mult de tine si sa-i lasi in pace pe ceilalti. Sunt momente favorabile unui tratament cosmetic, unei sedinte de sauna, masaj si pentru abordarea unei diete de sezon. De asemenea poti renunta usor la obiceiurile daunatoare sau la atitudinile neconforme cu realitatea in care traiesti. Pe de alta parte esti tentat sa cheltuiesti pe hobby-uri sau pe distractii comune cu cei dragi. Controleaza-ti emotiile, reactiile si tine cont si de sfaturile celor din jur.