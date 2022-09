Când are loc echinocțiul de toamnă 2022? Ce nu este bine să faci în această zi

Echinocțiul este momentul când ziua și noaptea sunt egale în orice loc de pe Pământ, datorită faptului că Soarele, în mișcarea sa aparentă pe cer, se află exact pe ecuatorul ceresc.



Echinocţiul de toamnă 2022 are loc pe 23 septembre. Acest eveniment astronomic marchează intrarea în toamnă, unde nopţile călduroase de vară vor fi înlocuite de nopţi lungi şi reci de toamnă, scrie cancan.ro.



Echinocțiul are loc de două ori pe an. Prima dată este momentul când Soarele traversează ecuatorul ceresc trecând din emisfera cerească sudică în cea nordică, în jurul datei de 21 martie. Acest moment reprezintă echinocțiul de primăvară în emisfera nordică și echinocțiul de toamnă în cea sudică. Acest punct de intersecție a eclipticii cu ecuatorul ceresc se numește punctul vernal. Punctul vernal este folosit pentru definirea coordonatelor astronomice ecuatoriale.



Al doilea echinocțiu al anului este momentul când Soarele traversează ecuatorul ceresc trecând din emisfera cerească nordică în cea sudică, în jurul datei de 23 septembrie, reprezentând echinocțiul de primăvară în emisfera sudică și echinocțiul de toamnă în emisfera nordică. Punctul de intersecție din acest moment al eclipticii cu ecuatorul ceresc se numește punctul autumnal.



Potrivit scrierilor folclorice, echinocţiul de toamnă este momentul care marchează echilibrul dintre masculin şi feminin, lumină şi întuneric, dar şi dintre viaţă şi moarte.



În zona Polului Nord începe noaptea polară, în timp ce în a Polului Sud, Soarele va fi deasupra liniei orizontului, timp de 6 luni, până la echinocţiul de primăvară, potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu.



Ce se întâmplă pe 23 septembrie



În timpul echinocţiul de toamnă, Soarele traversează o extensie imaginară a ecuatorului Pământului, astfel acesta va apune chiar în punctele cardinale est şi vest, egalând durata zilelor cu cea a nopţilor.



Începând de la data de 23 septembrie, durata zilelor va fi în scădere, în timp ce cea a nopţilor va creşte, până când va avea loc solstiţiul de iarnă, la 21 decembrie.



Echinocţiul de toamnă. Tradiţii şi obiceiuri la români



Conform tradiţiei populare, se spune că, după cum va fi vremea în această zi, aşa va fi şi anul viitor. Se mai spune că, dacă va ploua în această dimineaţă de 23 septembrie, primăvara va fi ploioasă, în timp ce soare la amiază, înseamnă un an bun.

Se obişnuieşte ca în această zi de echinocţiu de toamnă să se bată nucile şi să se scuture merele şi gutuile. Tot tradiţia populară ne mai spune că, în această zi florile sunt supărate şi plâng, iar ca să rămână frumoase şi sănătoase pe toată durata iernii, trebuie unse cu mir sfinţit.



Este bine ca în ziua echinocţiului gospodarii să pregătească primul must din strugurii proaspăt culeşi. Din bătrâni se spune că, cei care au copii, nu au voie să-i certe, pentru că aceştia vor avea impresia toată viaţa că au puţin de cules.



O altă superstiţie spune că nu este bine să te speli pe faţă până la apusul soarelui. În schimb, pentru bunăstarea casei şi a familiei, este bine să se consume pâine înainte de a ieşi din casă.