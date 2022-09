Chipsurile provoacă schimbări iremediabile în creierul copiilor

Efectele negative ale alimentelor de tip fast-food nu mai reprezinta de mult timp o noutate pentru nimeni. Toata lumea stie cat de daunatoare sunt, insa, in mod curios, consumul acestora nu pare sa fi scazut semnificativ in ultimii ani. Un studiu recent pe aceasta tema trage un nou semnal de alarma. Se pare ca alimentele de tip fast-food influenteaza negativ dezvoltarea creierului copiilor.



Conform acestui studiu, primul care are in vedere legatura dintre dieta copiilor si dezvoltarea creierului, copiii care mananca mai multe chipsuri, biscuiti si pizza inainte de trei ani au un IQ mai scazut dupa 5 ani. Diferenta fata de IQ-ul copiilor cu o alimentatie sanatoasa este de pana la 5 puncte. Studiul releva si faptul ca nici macar atunci cand dieta a fost imbunatatita pe parcurs, IQ-ul nu s-a schimbat, ceea ce arata ca efectele sunt ireversibile.



Cercetarea a fost realizata la Universitatea din Bristol si a avut in vedere aspecte complexe, precum categoria sociala, alaptarea, educatia maternala, varsta etc. Studiul a avut in vedere, de asemenea, si elemente legate de mediul de dezvoltare a copilului, cum ar fi accesul la jucarii sau la carti. Rezultatele au condus la ideea ca alimentatia este cruciala in primii trei ani de viata, cand creierul se dezvolta foarte rapid. Mancarurile de tip fast-food contin prea putini nutrienti si de aceea incetinesc procesul de dezvoltare a creierului.



Studiul se bazeaza pe date care au avut in vedere dezvoltarea a peste 14000 de copii , nascuti in anii 90. Parintii acestora au completat o serie de chestionare referitoare la mancarurile si bauturile consumate de catre copiii lor la varsta de 3, 4, 7 si 8 ani. Pe baza acestor chestionare au fost identificate trei tipologii de dieta a copiilor: o dieta bazata mai mult pe mancare procesata, bogata in grasimi si zahar, o dieta traditionala, bazata mai mult pe carne si legume si o dieta sanatoasa, bogata in salate, fructe si legume. IQ-ul copiilor a fost masurat in jurul varstei de 8 ani si a fost pus in legatura cu alimentatia acestora. S-a constatat ca dieta pe care copiii au avut-o la varsta de 4 ani sau la cea de 7 ani nu a influentat in vreun fel IQ-ul, in timp ce alimentatia de pana la 3 ani a fost decisiva pentru dezvoltarea creierului. Peste 20% dintre copiii cu o alimentatie proasta pana la 3 ani au avut un IQ mai mic cu 5 puncte decat ceilalti, care au avut o alimentatie sanatoasa.



Dincolo de aceste cifre ingrijoratoare, concluzia cercetatorilor este ca dieta copiilor este profund influentata de faptul ca parintii insisi nu mai au o alimentatie sanatoasa. In mod normal, un copil trebuie sa manance ceea ce mananca familia, mai ales mancaruri gatite in casa, bogate in vitamine si substante nutritive. Din pacate insa, in foarte multe familii, gatitul se bazeaza adesea pe mancaruri procesate sau semiprocesate, ceea ce, in mod indirect, influenteaza dezvoltarea armonioasa a copiilor.