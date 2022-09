Într-o livadă din raionul Ialoveni cresc mere care cântăresc până la jumătate de kilogram fructul

Se bucură de mere care cântăresc până la jumătate de kilogram fructul, chiar din al doilea an de când şi-au plantat livada. Vorbim despre familia Dosca din satul Malcoci, raionul Ialoveni, care a decis să investească în agricultura performantă. Producătorii se bucură de certificarea GLOBAL.G.A.P. şi GRASP, care a devenit o importantă condiţie pentru exportul de fructe şi legume proaspete în ţările Uniunii Europene, relatează Moldova 1.







Soţii Gheorghe şi Carolina Dosca din satul Malcoci, raionul Ialoveni, deţin 10 hectare de livadă de mere. În acest an antreprenorii au beneficiat de asistenţă tehnică în cadrul Proiectului USAID Agricultură Performantă privind implementarea şi obţinerea certificatului GLOBAL G.A.P ŞI GLOBAL GRASP.



„Avem soiurile: Golden Delicios, Red Delicios şi Gala Delicios. Preconizăm aproximativ 150 de tone din 10 hectare de mere. Avem o înţelegere preventivă cu reţea de magazine din ţară”, spune Gheorghe Dosca.



„GLOBAL GAP ne-a ajutat să fim mai corecţi, mai ordonaţi în ceea ce priveşte agricultura. Sfatul nostru e dacă să începem ceva, să începem cu un exemplu, cu o standardizare, să ne aliniem la aceste standardizări pentru că astfel reuşim”, a menţionat Carolina Dosca.



Certificarea privind implementarea standardelor internaţionale va permite companiei să-şi exporte produsele pe piaţa europeană şi din Orientul Mijlociu.



„Livada este proiectată în aşa mod, că totul este făcut din start cu aceste criterii. Fiindcă nu întâi facem apoi refacem unele activităţi. Şi atunci când toată infrastructura este bine implementată, întreţinută şi standardele, acele cerinţe sunt mai uşor implementate”, a declarat specialistul APM USAID , Andrei Cumpanici.



Dacă până în anul 2022, 95% din exportul de mere moldoveneşti revenea pieţei ruse, din cauza războiului din Ucraina, care a afectat lanţul logistic, producătorii din ţara noastră s-au văzut nevoiţi să se orienteze către alte pieţe.



„Producătorii de soiuri solicitate pe pieţele internaţionale au putut uşor să se orienteze spre alte pieţe precum cea din Golful Piersic. Vorbim de pieţele din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Oman. Din păcate două mari pieţe de desfacere rămân încă nevalorificate de producătorii noştri. Mă refer la pieţele din India şi Egipt”, spune specialist în marketing în cadrul proiectului USAID-APM, Tatiana Burcă.



În acest an, la nivel de ţară, este estimată o recoltă de peste 480 mii tone de mere, cu aproape 200 mii de tone mai mică faţă de anul trecut, diminuare provocată, în mare parte, de seceta severă.