Гороскоп на сегодня, 7 septembrie

Berbec

Luna se afla prezenta si astazi in semnul Varsatorului activand zona relatiilor sociale si activitatilor de grup. In cazul in care esti invitat in oras, nu refuza aceasta propunere, deoarece in mediul pe care il vei frecventa poti intalni un o persoana care te poate sustine intr-un proiect la care visezi de ceva vreme.



Taur

Astazi ai parte de o zi frumoasa din punct de vedere profesional. Si nu ma refer aici la atmosfera de la locul de munca ci la profesia in sine. Poti fi apreciat pentru munca pe care o desfasori, lucru care nu poate aduce decat beneficii, mai ales in cazul in care doresti o urcare in functie. La nivel emotional, Luna in aspect tensionat cu Soarele tau natal poate sa-ti aduca unele stari de nesiguranta, de aceea sfatul meu este sa eviti luarea unor decizii importante acum.



Gemeni

Luna se afla in Varsator, iar aspectele pe care le face vin sa te sustina in activitati cum sunt examenele, deplasarile, contactul cu o tara straina sau parteneriatele care vizeaza asociati straini, studiile intensive, sustinerea de workshopuri sau conferinte. Ai nevoie de foarte multa libertate si putere de exprimare, iar curiozitatea de care dai astazi dovada te poate ajuta sa afli lucruri care altfel ar putea ramane necunoscute.



Rac

Dispui de multa sensibilitate dar si de multa intuitie. Calitatie de fin psiholog te pot ajuta asupra oricarui domeniu doresti sa-ti indrepti atentia. Evita totusi atractia de a-i manipula pe cei din jur, mai ales la nivel emotional. Tot acum dai dovada de un interes sporit pentru chestiuni ce tin de latura ascunsa a societatii, tabu sau care au legatura cu psihologia.



Leu

Tot ceea ce iti propui astazi sa faci se raporteaza si la celalalt. Preferi sa renunti la atitudinea egocentrica de care dai uneori dovada si inveti sa accepti parerea celui de langa tine. Ai parte in continuare de aspecte frumoase pe care relatiilor si parteneriatelor, motiv pentru care poti lega noi colaborari in plan profesional sau, de ce nu, incepe o relatia in plan personal.



Fecioara

Ai parte de o zi in care esti tentat sa faci excese culinare sau de oricare alta natura. Incearca sa fii cat mai cumpatat atat in ceea ce faci sau consumi, cat si in ceea ce spui. De asemenea, evita tendinta exagerata catre critica sau autocritica deoarece poti crea in jurul tau un mediu tensionat si "bogat" in energii negative.



Balanta

Luna se afla in continuare prezenta in casa a 5-a, motiv pentru care te bucuri si astazi de o atmosfera placuta si de un mediu in care te simti in largul tau. Esti creativ si perseverent iar daca iti dai putin interesul poti reusi sa indeplinesti orice iti propui. Este, de asemenea, o zi favorabila invatatorilor sau persoanelor care lucreaza cu copiii.



Scorpion

Ai parte si astazi de o Luna in tranzit prin zona familiei si caminului, iar aspectele favorabile pe care le face cu Mercur si Jupiter iti aduc evenimente frumoase si o intelegere foarte buna intre tine si membrii familiei tale. Orice tensiuni, in cazul in care ele exista, par acum sa se diminueze sau chiar sa dispara.



Sagetator

Luna in tranzit prin cea de-a treia casa te sustine in continuare in activitati cum sunt examenele, cursurile, sustinerea de conferinte, recenzii de carte, workshopuri, schimburi sau negocieri. Dai dovada de inteligenta si o curiozitate fara margini. Poti avea chiar revelatii si idei originale care merita a fi puse in practic, concretizate.



Capricorn

Ai parte de o Luna in tranzit prin casa banilor, iar aspectele favorabile pe care le face cu celelalte planete pot crea evenimente sau o ambianta favorabila in asa fel incat tu sa te bucuri de castiguri financiare sau materiale, datorita muncii pe care o desfasori. Sfatul Astrocafe.ro este sa fii cat mai cumpatat in tot ceea ce faci sau spui.



Varsator

Ai parte si astazi de aspecte frumoase pe casa personalitatii si exprimarii de sine. Pari sa inspiri incredere indiferent de tipul de persoana cu care intri in contact. Iti sunt stimulate calitatile intelectuale extraordinare, originalitatea si creativitatea, astfel ca poate fi o zi favorabila in cazul in care ai de sustinut un examen sau de invatat pentru o lucrare.



Pesti

Ziua de astazi iti poate aduce momente de o adevarata profunzime spirituala. Faci alegerile cu intelepciune si chiar daca nu dai dovada de prea mult spirit de initiativa, ceea ce faci pare sa se plieze foarte bine pe starea ta si sa-ti reuseasca orice activitate rezoneaza cu tine. Oricum, sfatul Astrocafe.ro este sa eviti a lua alegeri cu adevarat importante, deoarece pot fi privite intr-o lumina mult prea optimista.