O ceaşcă de cafea protejează împotriva diabetului

Cafeaua reduce riscul de diabet zaharat, după cum au stabilit savanții de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie Huazhong în China. Cercetatorii chinezi au descoperit trei componente-cheie în cafea, care blocheaza formarea de proteine ​​toxice în organism, care pe termen lung duc la dezvoltarea diabetului zaharat de tip II.



Acest diabet se dezvoltă atunci cînd organismul nu poate produce suficientă insulină pe cont propriu.



Dacă bei cafea fără cofeină e şi mai bine. Riscul scade cu o treime. Fiecare ceaşcă de cafea în plus scade riscul cu 7%, dacă o consumi zilnic.



Pentru că şi cafeaua fără cofeină are un impact major asupra riscului de a face diabet, cercetătorii spun că nu cofeina este ingredientul minune. Ei pun beneficiile cafelei şi ale ceaiului, pe seama altor substanţe conţinute: magneziul şi antioxidantii.



Studiul de oameni de ştiinţă chinez a fost publicat în Journal of Agricultural and Food Chemistry. În general, se confirmă concluziile studiilor anterioare care au arătat că iubitorii de cafea au 50% mai puține șanse de a deveni victime ale diabetului zaharat de tip II.