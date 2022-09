Fast food-ul „mănîncă” creierul. Noi cercetări

Analiza datelor a arătat că, cu cît mai săracă este dieta și cu cît mai puțină mișcare face o persoană, cu atît mai mare este riscul de a dezvolta demență sau alte semne de disfuncție cognitivă.



Despre pericolele fast-food-ului au fost scrise mii de articole și studii. Cu toate acestea, se pare că hamburgerii, cartofii prăjiți și pizza ar putea dăuna și creierului. Cercetătorii au stabilit o legătură între fast-food și demență.



„Mîncînd fast-food și mișcîndu-se prea puțin, oamenii își mănîncă creierul”, spune Nicholas Cherbouin de la Universitatea Națională Australiană. Împreună cu un grup de cercetători, omul de știință a găsit semne că obiceiurile alimentare nesănătoase cresc semnificativ riscul de a dezvolta demența.



O echipă a oamenilor de știință a analizat aproximativ 200 de studii internaționale. Analiza datelor a arătat că, cu cît mai săracă este dieta și cu cît mai puțină mișcare face o persoană, cu atît mai mare este riscul de a dezvolta demență sau alte semne de disfuncție cognitivă. Oamenii de știință au publicat rezultatele cercetărilor lor în revista Frontiersin Neuroendocrinology.



Mîncarea fast food îngrașă, iar acest lucru poate provoca dezvoltarea unei boli metabolice cronice - diabetul de tip 2. La rîndul său, diabetul poate afecta funcția creierului, acest lucru a fost deja dovedit în alte studii. Rezultatele unui studiu din Australia confirmă acest lucru și chiar merg cu un pas mai departe: arată că poate exista o legătură directă între fast food și funcția slabă a creierului - fără stadiul intermediar sub forma diabetului de tip 2.



„Munca noastră arată că pierderea neuronală începe mult mai devreme: am găsit o legătură clară între scăderea performanței creierului și stiluri de viață nesănătoase”, spune Cherbuin.



Potrivit cercetătorilor, peste 30% din populația adultă a lumii este deja supraponderală și obeză. În plus, pînă în 2030, aproximativ 10% din toți adulții vor suferi de diabet de tip 2.



„Cînd o persoană atinge vîrsta mijlocie, daunele devin aproape ireversibile. Îi încurajăm pe toți să treacă la alimentația sănătoasă și să facă mișcare cît mai devreme. De preferință în copilărie, dar nu mai tîrziu de vîrsta adultă timpurie”, spune Cherbuin.