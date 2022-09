Cum au fost construite piramidele din Egipt? Răspunsurile ar putea fi ascunse în fluviul Nil

Piramidele din Egipt, din orașul Giza, construite în urmă cu aproximativ 4.500 de ani, sunt una dintre cele mai mari realizări ale lumii. Printre numeroasele întrebări și complexități care le înconjoară se numără și modul în care au fost transportate la șantier marile lor „blocuri de construcție”.



O parte dintre răspunsurile care pot elucida misterele care înconjoară piramidele din Egipt s-ar putea ascunde într-un braț pierdut al fluviului Nil.



Atunci când ne imaginăm piramidele din Giza astăzi, ne așteptăm să le vedem înconjurate de o câmpie vastă de nisip, cu metropola Cairo întinsă în spatele lor. Fluxul principal al Nilului se află în prezent la aproximativ 8 kilometri distanță, o distanță destul de mare atunci când transporți cantități uriașe de piatră pe nisip.



Au fost materialele pentru piramidele din Egipt transportate pe apă?



Însă cu peste 4.000 de ani în urmă, un braț acum dispărut al Nilului, cunoscut sub numele de brațul Khufu, brăzda terenul în imediata apropiere a complexului piramidal din Giza. S-a suspectat pentru mult timp că brațul Khufu a fost o arteră vitală a vechiului Egipt, ajutându-i pe lucrători să transporte materiale către piramide din altă parte. Cu toate acestea, istoria acestui braț al Nilului este puțin înțeleasă.



Conform unui studiu din Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii din Franța au reușit să obțină o istorie detaliată a acestei secțiuni de râu din boabele de polen extrase din câmpia inundabilă.



Urmărind creșterea și dispariția a peste 61 de plante diferite de-a lungul câmpiei inundabile, acestea au arătat creșterea și scăderea nivelului apei în brațele râului de-a lungul a 8.000 de ani de istorie egipteană antică.



Brațul dispărut al Nilului



Cel mai important, s-a descoperit că apele brațului Khufu au crescut semnificativ în timpul perioadei umede africane, care s-a întins de acum 14.800 de ani până în urmă cu 5.500 de ani, scrie IFL Science.



Iar nivelurile apei din brațul Khufu par să fi fost relativ ridicate pentru ceva timp după perioada umedă africană, permițându-i râului să rămână navigabil până când Marea Piramidă din Giza, dedicată faraonului Khufu, a fost construită, în urmă cu aproximativ 4.500 de ani.



La un moment dat, este posibil ca acest braț pierdut al Nilului să fi ajuns până la Marele Sfinx din Giza, care stă mândru în partea din față a complexului.



Deși este clar că brațul Khufu a Nilului ar fi putut ajuta la transportul materialelor de construcție mai aproape de piramidele din Egipt, multe alte detalii despre construcția acestora sunt încă incerte.



Piramidele ascund în continuare o mulțime de mistere



Marea Piramidă din Giza avea inițial o înălțime de 146,6 metri, constând din peste 2,3 milioane de blocuri mari de piatră, cântărind în total 6 milioane de tone. Există mai multe teorii, dar nicio idee solidă despre modul în care blocurile colosale au fost plasate unul peste altul într-o structură extrem de complexă, cu un labirint de pasaje interioare și morminte.



Dar cu siguranță piramida nu a fost făcută de extratereștri.