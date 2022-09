Un măr pe zi te apără de infarct

Nu este pentru prima dată cînd specialiştii susţin că un consum zilnic de fructe poate face minuni în prevenirea unor afecţiuni. De exemplu, banalul măr, pe care puţini îl consumă, este un excelent "medicament" în lupta cu multe boli, unele care pot fi fatale, transmite telegrafonline.ro.



Dacă toţi britanicii de peste 50 de ani ar mînca un măr pe zi, în această ţară ar putea fi evitate în fiecare an 8.500 de decese cauzate de atacuri de cord şi atacuri cerebrale, susţin cercetători citaţi de BBC. Merele - şi fructele în general - pot avea aceleaşi efecte benefice pentru sănătatea cardiovasculară ca unele medicamente specifice, cum sînt statinele, şi, în acelaşi timp, nu au efecte adverse, subliniază cercetătorii de la Universitatea Oxford în studiul publicat în „British Medical Journal".



Potrivit concluziilor acestora - care se bazează pe simulări, nu pe cercetări ştiinţifice directe -, dacă adulţii de toate vîrstele ar consuma o porţie în plus de fructe şi legume pe zi, ar putea fi evitate chiar 11.000 de decese din cauze cardiovasculare în fiecare an.



În prezent, peste două treimi dintre adulţi nu consumă cele cinci porţii recomandate de fructe şi legume pe zi, după cum arată sondajele realizate în Marea Britanie.