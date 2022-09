Mustul și beneficiile pe care le are pentru organismul uman

Nu există cineva care să nu dorească măcar să guste din mustul de toamnă. Dacă preferi această băutură delicioasă, află care îi sînt beneficiile pentru sănătate şi cum ar trebui să consumi corect mustul de struguri:



1. Mustul este obţinut în urma zdrobirii strugurilor şi păstrează o cantitate bună de compuşi benefici pentru sănătate, prezenţi în pulpa şi pieliţa boabelor, în seminţe şi ciorchini;

2. Nutriţioniştii apreciază în special proprietăţile antioxidante ale mustului, ce ajută la prevenirea bolilor de inimă, a obezităţii, diabetului de tip 2 şi a cancerului;



3. Polifenolii şi antioxidanţii din extractul de struguri menţin tinereţea celulelor organismului, mai ales la nivelul pielii;



4. Mustul de struguri protejează neuronii şi previne demenţa, maladia Alzheimer, îmbunătăţeşte facultăţile cognitive, memoria, mai arată studiile în domeniu;



5. Cercetătorii de la Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină din Calabria, Italia, susţin că extractul de struguri, bogat în polifenoli, poate preveni creşterea celulelor neoplazice la femeile care suferă de cancer mamar;



6. Mustul are efect laxativ: accelerează tranzitul intestinal şi combate constipaţia;



7. Antioxidanţii găsiţi în mustul de struguri protejează vederea, previn apariţia degenerescenţei maculare a retinei (boală de ochi manifestată prin deteriorarea vederii centrale la vîrstnici), exercită acţiune antiinflamatoare asupra ţesuturilor organismului;



8. Oamenii de ştiinţă consideră că aportul de polifenoli, conţinuţi în struguri, influenţează anumite gene şi prelungeşte durata de viaţă.



Mustul de struguri se bea în cantităţi moderate – un pahar de must cu o jumătate de oră înainte de masă, ori în pauzele dintre mese.



Iată ce precauţii să iei dacă vrei să bei must:



• Mustul este încărcat în calorii, are un conţinut ridicat de zahăr – pînă la 280 g/litru, de aceea poate bulversa o dietă de slăbire.



• Din cauză că este bogat în zahăr, consumul mustului de struguri trebuie limitat în cazul persoanelor ce suferă de diabet zaharat.



• Mustul nu se consumă în cantităţi mari. Din cauza efectului laxativ, persoanele cu sindromul colonului iritabil ar trebui să limiteze cantitatea de must ingerată. În plus, mustul fermentat ar putea creşte, pentru moment, nivelul tensiunii arteriale sau aciditatea gastrică.



• Ca să te bucuri de beneficiile mustului, trebuie să îl consumi înainte ca acesta să înceapă să fermenteze.



• Mai ales dacă a început să fermenteze, mustul conduce la formare excesivă de gaze în intestin, provoacă balonare flatulenţă, iar uneori, chiar crampe în burtă, diaree, în special la copii. Micuţii de pînă la trei ani ar fi bine să evite consumul de must, întrucît acesta le poate cauza disfuncţii digestive. Trebuie ştiut că mustul deja fermentat poate cauza tulburări digestive şi la un adult.



• Unele studii au descoperit o legătură între consumul de must şi agravarea acneei.



• Prin fierbere, mustul de struguri pierde nutrienţii, devenind doar o băutură cu mult zahăr.



• Dacă bei must, evită să consumi în acelaşi timp alimente bogate în grăsimi, lapte crud, bere, alte băuturi alcoolice, fructe şi legume crude, pentru a preveni disfuncţiile gastrice şi balonarea accentuată a intestinelor.



• Consumă mustul de struguri ca pe un desert, cu moderaţie!