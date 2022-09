Remediile naturale interzise copiilor

În caz că nu ai ştiut pînă acum, nu tot ce este natural poate fi administrat fără probleme copilului tău! Trebuie să ai grijă atunci cînd decizi să-i dai un medicament, fie el şi natural.



Extractele din plante, unele ceaiuri, comprimate sau siropuri pot fi nocive pentru copii, în timp ce pentru tine, ca adult, pot fi deosebit de utile pentru ameliorarea sănătăţii. Este crucial să te informezi, înainte de a administra remedii din anumite plante copiilor, ca să preîntîmpini eventualele incidente, scrie clickpentrufemei.ro.



Valeriana, prea concentrată pentru cei mici



Un leac străvechi, valeriana este unul dintre cele mai puternice sedative naturale. La adulţi funcţionează de minune, sub formă de tinctură sau capsule, însă pentru cei mici valeriana este prea puternică. O poţi înlocui cu ceai de tei. Atenţie, cumpără-l pe cel de calitate şi evită variantele cu îndulcitori!



Extractul de lemn-dulce creşte pulsul cardiac



Poate ai luat, la un moment dat, drajeri pentru calmarea durerilor de gît şi a tusei cu lemn-dulce. Are un efect rapid şi de durată. Însă, trebuie să ai grijă cu cel mic. Evită să îi dai orice remediu natural pe bază de lemn-dulce pentru că acesta poate creşte pulsul şi dă bătăi neregulate ale inimii. Medicul naturopat Ruxandra Constantina recomandă, la copii nealergici la produse apicole, „tinctura de propolis dizolvată în puţin ceai cald, deoarece are calităţi antibiotice, antiinflamatorii şi expectorante – cîte 10-30 de picături de 2-3 ori pe zi (în funcţie de vîrsta – înainte citeşte prospectul), înainte de masă cu 30 de minute‟.



Castravetele amar poate fi toxic



Castravetele amar, denumit popular momordică, este o plantă tropicală indicată, în cazul adulţilor, în formele de diabet. Pe lîngă această recomandare, castravetele amar are puternice proprietăţi antitumorale, antivirale şi antibiotice. Pentru copii, extractul de castravete amar este toxic, nefiind bine tolerat de organism. „Uleiurile esenţiale de tea-tree, cimbru, eucalipt, mentă, dar şi extractele naturale de cimbru, scai-vanat, busuioc, muguri de brad, flori de şoc, echinaceea sînt antibiotice naturale şi pot fi indicate în cazul crestetii imunităţii la copii‟.



Sunătoarea poate da reacţii adverse



Destul de des indicată în probleme de vezica biliară lentă, sunătoarea este o plantă cu efecte foarte puternice. Femeile gravide şi copii sub 14 ani trebuie să evite sunătoarea. Administrată intern, în cantităţi mari, planta poate să provoace colici abdominale, greaţă, vărsături şi erupţii cutanate‟, susţine medicul naturopat. De asemenea, sunătoarea scade efectul anumitor tratamente medicamentoase.