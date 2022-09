Ce trebuie să mănînci pentru a ţine răceala la distanță

Alimentația joacă un rol extrem de important în păstrarea sănătății. Iarna este anotimpul în care fie ne curge nasul, fie este înfundat, răcim des sau mai rău facem o infecție respiratorie care ne ține la pat fix de sărbători.



Așa că trebuie să fim foarte atenți la tot ceea ce consumăm pentru a ne păstra sănătatea și în vacanța mult așteptată.



Iată ce alimente pot ajuta să eviți răceala:



Lapte și iaurt degresate.

Vitamina D are un rol important în lupta împotriva microbilor. Cele mai bune surse de vitamina D sînt laptele degresat, sucul proaspăt de portocale, iaurtul și albușurile de ou. De asemenea, bacteriile probiotice din iaurt au efecte benefice asupra sistemului imunitar și asupra sănătății gingiilor.



Ardei gras roșu.

Conține multă vitamina C, care întărește sistemul imunitar și menține pielea tînără. Cea mai mare cantitate de vitamina C este concentrată în ardeiul roșu. Mai mult, acesta conține anumite fitochimicale și carotenoide, în special betacaroten, ce au proprietăți antioxidante și anti-inflamatorii.



Ceaiul verde.

Acesta este bogat în antioxidanți ce contribuie la întărirea sistemului imunitar. În plus, datorita conținutului bogat de polifenoli, ceaiul verde ajută la reducerea stresului oxidativ și a radicalilor liberi care au efecte negative asupra sănătății organismului.



Brînza de capră.

Substanța secretă din brînză de capră este cuprul, care are efecte uimitoare asupra sistemului imunitar.



Afinele

Acestea conțin vitamina C, substanța care reduce stresul și întărește sistemul imunitar. Datorită conţinutului bogat în antioxidanţi, afinele contribuie prevenirea îmbolnăvirilor.



Semințe de dovleac.

sînt bogate în zinc, o substanță care întărește imunitatea și ameliorează simptomele de răceală.



Ciupercile sînt ideale atunci cînd vrei să previi o răceală. Bogate în vitaminele B, seleniu și antioxidanți, ciupercile trebuie consumate mai des în sezonul rece. Ciupercile au proprietăți antivirale, iar consumul lor este asociat cu o creștere a producției de celule care luptă împotriva infecțiilor. Și vitaminele B din ciuperci ajută la menținerea sistemului imunitar puternic.



Conținutul important de vitamina C face ca 100 de grame de broccoli consumate zilnic în cazul unei răceli să scurteze tipul de manifestare al acesteia. De asemenea, prin vitamina C luptă împotriva radicalilor liberi, încetinind astfel procesul de îmbătrînire al celulelor.



În afara de carbohidrați, pastele mai conțin fier și zinc, substanțe necesare pentru energizarea și imunizarea organismului.



Somonul este bogat în omega 3 despre care se ştie că previn bolile de inimă, dar stimulează şi producerea de limfocite, implicate direct în buna funcţionare a sistemului imunitar. În plus, aceste tip de peşte conţine şi vitamina D care, de asemenea, este importantă pentru sistemul imunitar.