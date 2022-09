Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău va elibera populației lemn de foc

Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău va elibera populației câte 3 m/st lemn de foc fiecărei gospodării. Decizia a fost aprobată de Comisia Situații Excepționale cu scopul de aprovizionare a cetățenilor cu lemn de foc pentru perioada rece a anului, transmite MOLDPRES.



Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, doritorii de a beneficia de lemn de foc urmează să se adreseze la ocolul silvic din raza de activitate a acestuia.



Astfel, la ocolul silvic Ghidighici se pot adresa locuitorii din: com. Ghidighici, com. Grătiești, com. Trușeni, or. Durlești și or. Vatra. La ocolul silvic Criuleni pot veni locuitorii din: or. Cricova, com. Stăuceni și com. Ciorescu.



Totodată, la ocolul silvic Anenii Noi se pot adresa locuitorii din: or. Codru, or. Sângera, com. Băcioi și com. Bubuieci, iar la ocolul silvic Vadul lui Vodă sunt așteptați locuitorii: or. Vadul lui Vodă, com. Tohatin, s. Budești, s. Cruzești și s. Colonița.



De asemenea, Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău a anunțat că primăriile localităților menționate urmează să prezinte în adresa ocoalelor silvice listele persoanelor social-vulnerabile, invalizilor și gospodăriilor, care nu au altă sursă de încălzire decât lemnul de foc.



Lemnul de foc va fi distribuit în limita stocului disponibil.