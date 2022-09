Ilan Șor: Elevii din Orhei, campioni la învățătură, vor primi, la sfârșit de an școlar, premii de până la 3 000 de lei

Liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, anunță că elevii din Orhei, care vor înregistra rezultate bune la învățătură, vor primi, la sfârșit de an, premii bănești de până la 3 000 de lei fiecare. El le-a adresat un mesaj copiilor, părinților și profesorilor, cu ocazia începerii noului an de studii și a menționat că Educația stă la temelia civilizației. Mai mult, politicianul a îndemnat societatea să-și unească eforturile, pentru a nu permite actualei guvernări să o distrugă definitiv.



În adresarea sa către elevi, Ilan Șor le-a urat ca noul an de studii să-i îmbogățească din punct de vedere intelectual și spiritual.



„Educația este unul dintre pilonii de bază pe care se sprijină orice societate, prin urmare, de succesul vostru depinde viitorul nostru, al tuturor. Vă urez, așadar, drum bun pe tărâmul cunoștințelor și vă doresc ca noul an de studii să fie unul cât mai productiv pentru dezvoltarea personală a fiecăruia dintre voi”, a scris politicianul, pe pagina sa de Facebook.



El a mai atras atenția că guvernarea de astăzi a lăsat tot greul pe umerii părinților.



„Din păcate, celor care ne conduc astăzi nu le pasă de soarta copiilor noștri și pun tot greul pe umerii părinților. Educația copiilor presupune mult efort și dedicație, implică costuri majore și mult timp, dar trebuie să înțelegem că aceasta este poate mai importantă investiție pe care o facem în viață”, a menționat Ilan Șor.



În ceea ce-i privește pe profesori, politicianul notează că, deși fac o muncă titanică, sunt astăzi cea mai nedreptățită ramură socială.



„În pofida salariilor mizere pe care le primiți, în pofida batjocurii la care sunteți supuși din partea acestui guvern ipocrit, vă îndepliniți vocația cu multă dăruire și jertfă de sine. De rezultatul muncii Dumneavoastră depinde totul, depinde societatea noastră de mâine, prin urmare, nu puteți ceda. Trebuie să ne unim eforturile, pentru a nu le permite impostorilor să ne distrugă Educația”, se spune în postare.



În context, Ilan Șor a dat asigurări că el și echipa sa vor susține în continuare învățământul din țara noastră și vor depune eforturi pentru a le asigura copiilor, părinților și profesorilor condiții cât mai bune.



„Vă anunț de pe acum că, la Orhei, unde avem putere de decizie, vom continua frumoasa noastră tradiție de a le oferi premii tuturor elevilor sârguincioși, care vor obține rezultate remarcabile la învățătură. Desigur, vom continua să construim și să reparăm școli și grădinițe și le vom acorda tot sprijinul de care au nevoie. Fie ca primul sunet de clopoțel, care răsună astăzi în toate școlile din țară să fie și un semn al schimbării în bine”, conchide Ilan Șor în postarea sa.