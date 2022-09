Alimente care stimulează creșterea părului

Dacă ai încercat toate metodele mai mult sau mai puțin convenționale pentru ca parul tău să arate ca în reclame și tot n-ai reușit, poate că ar trebui să te gîndești la alimentație. Da, ai citit corect, mai multe alimente te pot ajuta să ai părul mult visat.



Iată care sînt acestea:



1. Cereale integrale



Cerealele integrale nu prea fac parte din dieta obisnuita a femeilor, insa ele sunt esentiale in cresterea parului. Cerealele integrale au fier, siliciu si zinc, substante care contribuie din plin la crestesrea podoabei capilare. Ovazul si orezul brun mai contin vitamina B7 care, de asemenea, contribuie la un par sanatos. Pe lista mai pot fi incluse fulgii de porumb, taratele de grau si quinoa.



2. Caise, avocado, kiwi



Alimente sănătoase pentru oase Aceste fructe au ceva in comun: sunt bogate in vitaminele A, E si antioxitanti. Vitamina E ajuta la cresterea naturala a parului, vitamina A pastreaza scalpul sanatos si previne caderea parului, iar antioxidantii reduc caderea masiva a parului.



3. Ciuperci



Ciupercile sînt bogate in cupru, iar cuprul are o influenta majora asupra cresterii si sanatatii firului de par. Alte surse de cupru sunt sparanghelul, semintele de susan, semintele de floarea soarelui.



4. Lapte și ouă



Laptele si ouale sunt surse naturale de proteine. Proteinele slabe contribuie la pastrarea sanatatii scalpului si la formare de noi fire de par. Alte surse de proteine sunt branza, soia si legumele. Vitaminele si mineralele din aceste fructe si legume ajuta parul sa creasca sanatos, facandu-l mai rezistent. Merita sa incerci!