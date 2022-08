Ministerul Agriculturii: „Recolta de struguri nu a avut de suferit, însă exportul vinurilor a scăzut cu 25%”

În pofida secetei și crizei economice, recolta estimativă de struguri anul acesta se așteaptă a fi egală după volum și valoare cu datele înregistrate în anul 2021. În urma procesării am putea obține aproximativ 250 000 de tone de struguri. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentară, în primele șapte luni ale anului 2022 exporturile de vinuri au scăzut față de perioada similară în 2021.



La cea de-a V-a ediție a Conferinţei Naţionale a Filierei Vitivinicole „Recolta strugurilor 2022: particularități și valorificare” au fost analizate rezultatele înregistrate în industria vitivinicolă, care din spusele directoarei interimare ONVV, Elizaveta Breahnă a fost supusă unui risc major de schimbarea climatului și apariția noilor dăunători.



„Schimbarea climatului are impact major asupra viței-de-vie, favorizând înghețurile de primăvară și de toamnă, dar și apariția unor boli noi și dăunători. Sunt din ce în ce mai puține precipitații anuale (sub 400 mm/an) fapt ce reprezintă un stres hidric sever, cu efecte negative asupra strugurilor, vinurilor și sectorului în general. Chiar și în condițiile actuale, strugurii recoltați corespund calității, estimativ recolta 2022 se așteaptă a fi echivalentă anului 2021”, menționează Elizaveta Breahnă.



Cu toate că recolta este bună, de la începutul anului curent exporturile au scăzut cu 25 % din cauza războiului în Ucraina.



Polonia, România și Cehia sunt principalii importatori de vinuri. Șefa Secției Cooperare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Magdalena Muleller-uri a declarat că produsele noastre au devenit mai întrebate pe piața europeană. „Peste 60 % din exporturile moldovenești au ajuns în Uniunea Europeană în primul trimestru al acestui an. Băuturile au fost în top 5 dintre produsele de export din ultimii ani. În ultimele luni, Uniunea Europeană a mobilizat peste 200 de milioane de euro ca răspuns de urgență și asistență microfinanciară a Republicii Moldova, pentru a diminua impactul crizei.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industria vitivinicolă reprezintă una dintre principalele ramuri ale economiei în Republica Moldova. Astăzi fiecare al patrulea cetățean din localitățile rurale este implicat în viticultură și vinificație. Vinurile moldovenești devin tot mai recunoscute pe plan internațional. Vinul Negre produs de compania Fautor a fost desemnat cel mai bun vin roșu din lume la ultima ediție a Concours Mondial de Bruxelles.