Ce spun astrele azi, 30 august

Berbec

Este o zi in care tendinta de a te raporta la altii este accentuata. Daca ai sa fii atent la vorbele, gesturile sau actiunile celorlalti vei constata multe similitudini cu ale tale. Insa vei descoperi si aspecte mai mult sau mai putin placute. Si acestea fac parte din structura ta interioara. Sunt momente desoebite pentru a gasi solutii de imbunatatire a laturilor tale personale care necesita imbunatatiri. Fereste-te sa vorbesti prea mult!



Taur

Provocarile zilei vin dispre segmentul profesional. Se pare ca sarcinile de lucru pe care le ai de indeplinit la serviciu trebuie rezolvate mai repede. Putin probabil sa fii ajutat de colegi, asa incat mobilizeaza-te si lucreaza cat poti de bine. Pe de alta parte te pot necaji afectiuni ale sistemului renal sau ale segmentelor capului. Fii prudent si ingrijeste-te corespunzator. Terapiile naturiste, o plimbarea usoara in aer liber si somnul te revigoreaza rapid.



Gemeni

Astazi doresti sa te pui in valoare, dar mai mult prin aprecierile si afectiunea primite de la ceilalti. Datorita unei comunicari defectuoase este posibil sa fii inteles gresit sau cei dragi la randul lor sa se exprime fata de tine intr-un mod neplacut. Controleaza-ti reactiile si renunta la a astepta dovezi de iubire. Iubeste-te tu pe tine, rasfata-te cu un hobby sau antreneaza-i pe cei dragi in activitati amuzante si astfel toata lumea va fi multumita.



Rac

Se intrezaresc niscai tensiuni in relatiile familiale. Pe de o parte, de vina sunt bugetul comun cu membrii familiei si bunurile patrimoniale. Insa, pe de alta parte, datorita unor rude sau cunostinte comune sunt posibile discutii aprinse de la problemele acestora care interfereaza astazi cu treburile tale. Ar fi bine sa te ocupi doar de interesele tale si numai dupa aceea sa vezi daca poti ajuta pe cineva. Seara este potrivita unor reuniuni cu cei dragi.



Leu

Este o zi cu multe ganduri nelinistitoare, insa cu putin efort si bunavointa le poti transforma in ganduri pozitive. Absolut totul are cel putin doua fatete astfel incat priveste si alte posibilitati de manifestare a situatiilor in care esti implicat. Sunt posibile discutii cu rudele si prietenii apropiati, insa temele principale vor fi personalitatea ta si felul in care relationezi cu ceilalti in ultima vreme. Asculta atent ce ti se spune si retine ce iti este de folos.



Fecioara

Se intrezaresc cheltuieli pe diverse, mai mult sau mai putin folositoare tie. Oricata economie ti-ai impune, lucrurile se aranjeaza in asa fel incat pana la urma tot cheltuiesti destul de mult. Intr-un fel din umbra parca esti dirijat de o mana nevazuta care te indeamna sa faci tot soiul de investitii. Minunat este ca te alegi cu obiecte sau servicii personale deosebite, ba achiti si niscai mofturi pentru cei dragi. Totusi mentine in continuare atitudinea chibzuita.



Balanta

Esti orientat spre tine si planurile tale personale. Este o zi minunata pentru a-ti revizui comportamentul, atitudina fata de unele persoane din anturajul apropiat care ti-au creat neplaceri, dar si pentru a schimba directiile profesionale gandite mai demult. Cu toate ca, starile nelinistitoare pot fi frecvente, daca ai sa vezi mai mult partea plina a paharului vei depasi ziua cu succes. Dozeaza-ti eforturile si rezerva-ti momente de rasfat, alaturi de cineva drag.



Scorpion

Este o zi in care ar fi bine sa odihnesti si sa stai departe de zonele aglomerate. Sanatatea este vulnerabila, fapt pentru care intelept ar fi sa te ingrijesti corespunzator. Se pot activa afectiuni mai vechi ale sistemului renal sau segmentelor capului. Alege un loc linistit, drag sufletului tau si mediteaza la situatiile in care esti implicat. Daca depistezi neplaceri gaseste solutii pentru a le remedia. Vei fi surprins de revelatiile ivite astazi pe neasteptate!



Sagetator

Ai putea constata ca prietenii sau persoanele care te sprijineau in segmentul profesional iti fac tot soiul de reprosuri sau pur si simplu se indeparteaza de tine. Disputele pornesc de la faptul ca mentalitatea ta, pe de o parte este diferita de a lor, insa pe de alta parte respingi orice alte opinii sau sugestii venite de la altii. Traversezi o perioada in care oscilezi mult in gandire si comunicare, lucru care atrage dupa sine controverse si relatii tensionate.



Capricorn

Multa lume te priveste astazi, fie in plan personal, fie in plan profesional. Este bine sa iti alegi prudent tinutele, gesturile, vorbele, actiunile pentru ca foarte usor ceilalti pot interpreta gresit totul. Exista riscul sa ti se deterioreze imaginea publica, pozitia sociala sau relatiile cu persoane influente. Tine cont de sfaturile celor apropiati, mai ales cand vine vorba despre reuniuni sociale, la care participa multe persoane cunoscute.



Varsator

Se pare ca vor interveni chestiuni specifice unei calatorii indepartate sau cel putin vei discuta cu cei apropiati despre asta. Partenerul de viata sau sarcinile de lucru care iti revin in cadrul unui parteneriat profesional iti vor tempera elanul de a face lucrurile numai cum doresti tu. Fii prudent si tine cont de sfaturie celorlalti, pentru ca deocamdata exista riscul sa nu observi detaliile neplacute ale actiunilor in care vrei sa te implici.



Pesti

Ziua iti aduce cheltuieli importante pe taxe, facturi sau legate de mosteniri. Segmentul financiar iti poate da batai de cap, deoarece tu cheltuiesti sume consistente de bani la care ar trebui sa participe si ceilalti, respectiv partenerul de viata, rudele sau cei de afaceri. Totusi ar fi bine sa fii mai atent cu bugetul tau si sa stabilesti clar o limita pana la care sa permiti altora sa profite de pe urma ta. Pot interveni cheltuieli medicale pentru tine sau pentru altii.