Copii şi tineri din R. Moldova vor putea obține finanțări pentru competențe digitale

Organizațiile non-profit din Republica Moldova sunt invitate să aplice, până pe 14 septembrie 2022, pentru finanțări în valoare de 300 de euro pentru a organiza evenimente care promovează și contribuie la dezvoltarea competențelor digitale și de programare ale copiilor și tinerilor, transmite MOLDPRES.



Finanțarea va fi acordată prin Asociația Techsoup, coordonatoare a organizației Meet and Code România, care lansează anul acesta prima ediție Meet and Code Moldova.



„Organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova sunt invitate să propună evenimente Meet and Code care provoacă participanții să descopere puterea tehnologiei și liniilor de cod prin rezolvarea unor probleme din comunitățile lor, să dezvolte abilități de muncă în echipă, creativitate și creare de produse”, indică organizatorii.



Evenimentele pot fi propuse până pe 14 septembrie și trebuie să se desfășoare în perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2022. Participarea la eveniment trebuie să fie gratuită, iar participanții evenimentului trebuie să fie copii sau tineri.