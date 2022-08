Berlinul se pregătește pentru o eventuală naționalizare a Gazprom Germania

Guvernul de la Berlin a înființat un holding pentru a realiza o posibilă naționalizare a Gazprom Germania, afacerea cu energie abandonată de compania Gazprom din Rusia în luna aprilie, a informat duminică Welt am Sonntag, transmite Reuters.



Autoritatea de reglementare a energiei din Germania a declarat în aprilie că va administra compania - o afacere de comercializare, stocare și transport - în interesul Germaniei și al Europei, transmite Agerpres.



Sub denumirea de Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG), holdingul este responsabil pentru investițiile companiei, a relatat ziarul, citând un document guvernamental.



Doi avocați de la firma de avocatură CMS Hasche Sigle sunt directori generali, a adăugat publicația.



CMS Hasche Sigle a refuzat să comenteze știrea, invocând obligații de respectare a confidențialității.



Ministerul german al economiei a declarat că este la curent cu înființarea holdingului, considerată drept o măsură de precauție în vederea oricărei decizii de restructurare.