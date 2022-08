Câinii produc lacrimi atunci când se reunesc cu stăpânii, arată un studiu

Conform cercetătorilor din Japonia, câinii produc lacrimi atunci când se reunesc cu stăpânii lor.



„Acesta este primul raport care demonstrează că emoția pozitivă stimulează secreția lacrimală la un animal non-uman, dar și că oxitocina are rol în secreția lacrimală”, a spus echipa din spatele studiului.



Scriind în jurnalul Current Biology, ei descriu modul în care contactul vizual dintre oameni și câini îi încurajează pe primii să aibă grijă de cei din urmă, în timp ce privirea unui câine poate stimula producerea de oxitocină în corpul stăpânilor.



Câinii au dezvoltat, de asemenea, capacitatea de a-și ridica sprâncenele, o trăsătură care îi determină pe oameni îi hrănească, conform oamenilor de știință.



Contactul vizual, important atât pentru câini cât și pentru oameni



Cercetătorii din Japonia au descoperit că lacrimile ar putea avea un efect similar.



„Am doi pudeli și am avut o femelă însărcinată în urmă cu șase ani”, a declarat pentru The Guardian profesorul Takefumi Kikusui de la Universitatea Azabu, co-autor al cercetării. Observând că expresia ei era mai blândă decât de obicei atunci când își alăptează puii, Kikusui și-a dat seama că ochii ei erau plini de lacrimi.



„Acest lucru mi-a dat ideea că oxitocina ar putea avea rol în formarea acestor lacrimi”, a spus el. „Am observat anterior că oxitocina este eliberată atât la câini, cât și la proprietari atunci când interacționează. Așa că am efectuat un experiment de reuniune.”



Cum s-a realizat acest studiu?



În primul pas, echipa a măsurat volumul lacrimilor produse de 18 câini când se aflau în mediul lor normal de acasă cu stăpânul lor, folosind testul Schirmer. Acest lucru implică plasarea unei benzi speciale de hârtie în interiorul pleoapei inferioare și măsurarea umezelii de pe aceasta.



Echipa a comparat volumul de lacrimi cu cel produs în primele cinci minute de la reuniunea câinilor cu stăpânii lor după o separare de mai mult de cinci ore.



Conform cercetătorilor, câinii au produs un volum semnificativ mai mare de lacrimi atunci când s-au reunit cu stăpânii lor decât atunci când erau singuri acasă. Această creștere nu a fost observată totuși atunci când 20 de câini au fost reuniți în mod similar cu un om familiar dar care nu era proprietarul lor.



Un volum semnificativ mai mare de lacrimi



Un experiment suplimentar care a implicat 22 de câini a arătat că adăugarea de oxitocină în ochii lor a crescut volumul lacrimilor pe care le-au produs – un rezultat care nu s-a văzut atunci când a fost folosită o altă soluție, fără oxitocină.



Pe de altă parte, echipa a prezentat celor 74 de participanți umani 10 fotografii a cinci câini, înfățișând fiecare animal cu sau fără ochi umezi. Acestora li s-a cerut să evalueze pe o scară de cinci puncte cât de mult doresc să evite animalul sau să aibă grijă de acesta. Conform rezultatelor, câinii cu ochii înlăcrimați au câștigat cu 10 până la 15% mai mulți oameni care doresc să aibă grijă de ei. Acest lucru sugerează că ochii înlăcrimați ai câinilor declanșează astfel de emoții la oameni.



Spre deosebire de alte animale, câinii au dobândit abilități de comunicare la nivel înalt



Cercetătorii adaugă că, spre deosebire de alte animale, câinii au dobândit abilități de comunicare la nivel înalt cu oamenii folosind contactul vizual.



„Prin acest proces, lacrimile câinilor ar putea juca un rol în declanșarea unui comportament de protecție sau de hrănire din partea proprietarilor”, scriu cercetătorii.



Totuși conform lui Kikisui, au rămas întrebări la care trebuie căutat un răspuns. „Nu știm încă dacă pot prezenta o creștere a lacrimilor în timpul unei reuniuni câine-câine. De asemenea, nu știm cum folosesc câinii lacrimile pentru a comunica între ei”, a spus el. „Trebuie să clarificăm funcția socială a lacrimilor de câine.”