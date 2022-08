Ceara de albine: proprietăţile utile şi utilizarea

După mierea naturală acest produs este al doilea după importanţă, dar familia de albine îl produce foarte puţin - aproximativ 1 kilogram, transmite ecology.md.



Ceara de albine se formează din glandele speciale ale insectei, astfel încît este un produs de origine animalieră. Aceasta este principala diferenţă de polen şi de miere, care sunt făcute de albine din materie vegetală finită (nectar). Compoziţia chimică a cerii este foarte complicată şi pînă în prezent nestudiată definitiv.



Totodată, oamenii de ştiinţă au descoperit în ea o cantitate mare de vitamina A - în ceară se găsesc mai multe vitamine, decît în carnea de vită.



Utilizarea cerii de albine:



- Ceara poate fi folosită ca gumă de mestecat pentru salubrizarea cavităţii bucale. La o temperatură normală a corpului, toate substanţele incluse în ceară, sunt digerate şi absorbite la nivelul de enzime de salivă în corpul nostru.

- Cu toate acestea, este cunoscut faptul că ceara are un efect de sorbţie, ea atrage un număr foarte mare de toxine. Prin urmare, ceara poate fi folosită pentru curăţarea organismului sau la otrăvire.

- Ceara se obţine din resturi de faguri de miere (fărîmături de ceară), colectate de apicultori la curăţarea stupei.

- Ceara naturală de albine are aromă şi este aproape fără gust. Ea este utilizată pe scară largă în cosmetologie. Pe baza ei se prepară cremele terapeutice pentru piele cu probleme. Foarte des, ceara face parte a masei pentru împachetări şi măşti. Aplicată pe corp, ea lasă să treacă razele solare şi, în acelaşi timp, suge toxine din piele, întinerind-o.

- Puteţi topi ceara într-o baie de apă pînă la o stare lichidă. Se răceşte uşor şi se aplică pe punctele cu probleme la maladii bronho-pulmonare, pentru încălzirea tălpilor, gambelor sau spatelui.

- Ceara este utilizată pe scară largă pentru fabricarea unguentelor la maladii de piele: dermatită, psoriazis, eczeme, etc.