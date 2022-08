Ziua Independenței, marcată cu fast, printr-un marș, muzică și voie bună, la Orhei. Toată lumea este invitată să spună: Moldova, te iubesc!

Împlinirea celor 31 de ani de independență a Republicii Moldova este celebrată cu fast, timp de două zile consecutiv, la Orhei, cel mai frumos oraș din țară. Cu această ocazie, în centrul municipiului Orhei, dar și în cel mai mare parc de distracții din țară – OrheiLand sunt organizate mai multe evenimente care fac deliciul publicului. Pe lângă muzică și voie bună, locuitorii și oaspeții orașului se pot delecta cu bucate gratuite, pot vizita târgul meșterilor populari și asista la un concert de zile mari.



De dimineață, a fost organizat un marș dedicat Zilei Independenței. Administrația raionului și municipiului Orhei, deputați și reprezentanți din conducerea Partidului „ȘOR”, veterani ai Războiului pentru Independenţă, precum și cei care au participat la lichidarea consecințelor de la Cernobîl, preoți, sute de locuitori și oaspeți ai orașului și raionului Orhei, copii îmbrăcați în costume naționale, echipați cu drapele și baloane, au mărșăluit în centrul municipiului, pe ritmuri de fanfară, spre Monumentul eroilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova din 1991-1992, acolo unde au depus flori și au ținut un moment de reculegere în memoria celor care și-au dat viața pentru independență. De asemenea, a fost oficiată o slujbă de pomenire de către un sobor de preoți de la Mănăstirea Curchi. Totodată, au fost depuse flori la Monumentul domnitorului Vasile Lupu, din centrul Orheiului. După intonarea imunului de stat și onorarea drapelului de stat, oficialii au ținut discursuri dedicate Zilei Independenței.



Președintele raionul Orhei, Dinu Țurcanu, s-a arătat convins că Republica Moldova are un viitor frumos, atât timp cât vom avea parte de prosperitate și vom fi un popor unit.



„Republica Moldova trebuie să-și consolideze independența prin muncă, efort, prin consolidarea societății și corectitudine. Nu putem vorbi despre independență, fără să vorbim despre bunăstare, crearea condițiilor în grădinițe, școli, instituții de învățământ superior. Independența înseamnă economie puternică, gestionarea corectă a banului public, respect unul față de celălalt. Sunt absolut convins că Republica Moldova are un viitor frumos, își va recăpăta demnitatea și mândria pe care o merită. Vă iubim! Dumnezeu să binecuvânteze Republica Moldova!”, a declarat Dinu Țurcanu.



În context, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, a afirmat următoarele:



„Din păcate, la cei 31 de ani de independență, trăim într-un stat unde nu există libertatea cuvântului. De asemenea, libertatea partidelor din opoziție este în pericol. Colegii noștri sunt persecutați pe criterii politice. Este un păcat al neamului nostru. În toți acești ani, ni s-a spus să luptăm unul împotriva altuia, dar și contra Est sau contra Vest. Din această cauză, cred că nici nu am avut succes. Cu toate acestea, nu vom trăda niciodată interesele țării noastre și vom promova în continuare valorile, vom contribui la dezvoltarea țării, așa cum o facem în municipiul și raionul Orhei. Vom merge în continuare cu fruntea sus, astfel încât să dezvoltăm țara noastră, iar oamenii să fie fericiți. La mulți ani, Moldova! La mulți ani, Orhei”, a declarat Pavel Verejanu.



La eveniment, au participat și deputații Partidului „ȘOR”, care au transmis mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Independenței.



„La mulți ani tuturor! Ziua Independenței este un eveniment important pentru Republica Moldova. Să onorăm această zi, să avem pace și bunăstare și să fim cu toții sănătoși. Să cinstim memoria celor care au luptat pentru independența țării noastre. Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să-i dorim țării noastre să-și păstreze independența, integritatea și toate valorile care au fost cu greu dobândite”, a declarat deputatul Reghina Apostolova.



„Vă felicit din tot sufletul cu ocazia Zilei Independenței. Acum 31 de ani, poporul Republicii Moldova au luat o decizie importantă, ca țara noastră să fie independentă și suverană. Din păcate, până în prezent, suntem nevoiți să luptăm pentru independență politică, economică, energetică, în domeniul Justiției, și tare mult îmi doresc ca această luptă să se încheie, iar Republica Moldova să fie cu adevărat independentă și liberă. Vreau ca cetățenii noștri să decidă singuri cu cine țara noastră trebuie să prietenească și să nu mai îndeplinească ordine din partea străinilor”, a adăugat deputatul Vadim Fotescu.



Un mesaj emoționant dedicat Zilei Independenței a transmis și primarul de onoare al municipiului Orhei, președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor. Potrivit lui, independență înseamnă libertate, în primul rând, de decizie, acțiune și alegere, să nu depinzi de nimeni, decât de propria inteligență, abilitate și capacitate de rezistență. Din păcate, spune el, la cei 31 de ani de independență a Moldovei, țara noastră este vândută, bucată cu bucată, cum ne sunt furate drepturile și libertatea, cum ne este distrus viitorul.



„Prieteni, sub conducerea Maiei Sandu, Republica Moldova s-a transformat în cerșetoarea Europei. Am ajuns să stăm cu mâna întinsă și să cerșim milă de la străini. Și să arătăm jalnic. Suntem un popor de oameni demni și nu mai avem dreptul să ne umilim în asemenea hal. Mai ales că noi cu toții știm că nimeni nu-ți dă nimic pe degeaba, totul are un preț. Și noi plătim un preț mare acum. Cândva, pământul nostru hrănea toată Uniunea Sovietică. Astăzi, am ajuns să nu mai fim în stare să ne hrănim nici pe noi și să cumpărăm mâncare de la alții. Dar asta iarăși se face intenționat. Pentru că guvernarea închide cu bună știință fabricile locale, falimentează producătorii autohtoni, ca să favorizeze importurile din străinătate. Să ne facă dependenți inclusiv de mâncare. Noi trebuie să vindem mâncare altora, nu să o cumpărăm de la străini! Prieteni, am ajuns la un moment de cotitură, la o aniversare care ne obligă să facem ceva. Să spunem STOP! Să ridicăm capul și să ne luăm soarta în mâini. Și, prin efort comun să ne recâștigăm Independența. La mulți ani, dragi compatrioți, Dumnezeu să ocrotească Republica Moldova!”, este mesajul lui Ilan Șor.



La final, cei prezenți la partea oficială au lansat mai mulți porumbei, care reprezintă simbolul păcii.



Organizatorii au pregătit și alte surprize. De la ora 13:00, locuitorii municipiului și raionului Orhei, precum și toți cei prezenți la eveniment se pot delecta cu muzică pentru toate gusturile, dar și cu bucate tradiționale gratuite. Mai exact, 5000 de porții de cârnăciori vor fi împărțite oaspeților participanți la eveniment.



Evenimentele dedicate împlinirii a 31 de independență a Moldovei, continuă la OrheiLand, cel mai mare parc de distracții din țară, dar și din regiune. Începând cu ora 15:00, va fi inaugurat iarmarocul „Meșterii populari” și vor fi organizate masterclass-uri de împletit coronițe.



Începând cu ora 18:00, tot la OrheiLand, va avea loc un concert extraordinar, cu invitați de excepție, la care vor evolua formațiile „Akord”, „DoReDos”, „Sunstroke Project”, Ionel Istrati, Valentin Nica, Gabriel Nebunu, Diana Rotaru, Igor Rusu și Ionel Istrati.



A doua zi, duminică, 28 august, sărbătoarea va continua în cel mai frumos parc din țară, dar și din regiune - OrheiLand! Toți tinerii din țară sunt așteptați să petreacă o seară de neuitat, începând cu ora 16:00, în cadrul festivalului Colorhei.



Ulterior, va avea loc un recital al interpretului Ion Ioniță și o petrecere disco cu muzică electronică, susținut de DJ Arthur Ernesto & DJ SoulShine.



Seara va culmina cu un spectaculos foc de artificii.