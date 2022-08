În pofida prognozelor anterioare, viticultorii anticipează o roadă bună de struguri

În mai puţin de o săptămână viticultorii vor începe să culeagă strugurii. În fiecare an la Conferinţa Naţională a Filierei Vitivinicole, vinificatorii pun în discuţie problemele cu care se confruntă, ce soluţii văd şi prognozele privind noua roadă. În cadrul celei de-a VI-a ediţii, experţii din domeniu au menţionat că se atestă cea mai mare scădere, de aproape 60%, la exporturile de struguri pe piaţa Federaţiei Ruse, informează Mesager.







De cealaltă parte, viticultorii anticipează o roadă la fel de bună ca cea din anul trecut.



„În condiţiile de anul acesta avem rezultate nu rele, recolta nu va fi mai mică decât anul trecut, în schimb o să avem o calitate cu mult mai bună. A fost o perioadă a timpului cam secetoasă dar ploile din ultima vreme ne-au umplut bobul”, a relatat agronomul Victor Efros.



Experţii din domeniu menţionează că se aşteptau la rezultate cu mult mai rele, însă estimările au arătat contrariul şi anul 2022 va fi la fel de bogat în struguri ca şi 2021.



„Urmare a deficitului de umiditate şi a stresului hidric sever am avut o diminuare a volumului boabelor la soiurile timpurii la 15-20 la sută iar la soiurile semitârzii şi târzii, mărimea bobului era în diminuare cu 30 - 40 la sută”, a spus consultantul în viticultură Vladimir Corobca.



„Totuşi vom aveam o recoltă foarte bogată, nu va fi mai mică recolta ca în anul 2021 adică în jur de 250 mii tone de struguri. Estimările efectuate la moment ne arată că bobul se dezvoltă bine, după greutate este plin”, a menţionat directorul Oficiului Viei şi Vinului, Elizaveta Breahnă.



Prezent la Conferinţa Naţională a Filierei Vitivinicole a fost şi ministrul Agriculturii, care în discursul său a ţinut să aprecieze munca fiecărui producător.



„Noi am ajuns la o cifră de 3% din PIB-ul naţional sau fiecare al patrulea cetăţean care locuieşte în localităţile rurale este implicat în procesul de producere în viticultură, ceea ce este o cifră impresionantă şi noi considerăm prin misiunea viticulturii, în Republica Moldova se construieşte şi o relaţie de raport social”, a declarat ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea.



Potrivit unui studiu prezentat în cadrul conferinţei, 45% dintre moldoveni preferă vinul demidulce şi 67 la sută pe cel roşu.