Europa închide fabricile din cauza șocului provocat de explozia prețurilor la gaze

Deși creșterea galopantă a prețurilor la gaze naturale a demarat înaintea declanșării invaziei ruse, războiul din Ucraina nu face decât să adâncească această criză de pe piața de energie. Iar primele afectate sunt companiile din industrie.



Criza din Europa forțează întreprinderile mari consumatoare de energie să oprească producția. Aceasta se referă, în primul rând, la fabricile metalurgice și la producătorii de îngrășăminte și substanțe chimice. Efectul secundar este de asemenea palpabil: producătorii de sifon, producătorii de bere și fermierii suferă de lipsa dioxidului de carbon eliberat în timpul producției de amoniac.



Prețul gazului în Europa (contracte futures pe bursa olandeză TTF pentru luna următoare) a crescut joi peste 300 de euro/MWh, ajungând aproape la 318 de euro (3.340 de dolari la 1.000 de metri cubi). Prețul energiei electrice în Germania pentru livrare într-un an a crescut cu 17% până la un alt record de 750 de euro/MWh, în Franța - cu 12% până la 880 de euro, ceea ce este de 10 ori mai mare decât acum un an.



Analiștii de la BMO Capital Markets au scris într-un raport:



Prețurile energiei din Europa nu arată nicio dorință de a se răci. Criza energetică globală în creștere a dus deja la limitarea producției mai multor mărfuri.



Producătorii de metale neferoase au fost printre primii care au anunțat oprirea. Deci, este nevoie de aproximativ 14 MWh pentru a produce o tonă de aluminiu (atât cât consumă o casă britanică medie în trei ani, notează Bloomberg), tone de zinc - 4 MWh.



La mijlocul lunii august, compania norvegiană Norsk Hydro a anunțat închiderea fabricii de aluminiu Slovalco din Slovacia. Producția sa anuală este de 175.000 de tone, dar fabrica funcționa deja la 60% capacitate. Ar trebui să fie închis până la sfârșitul lunii septembrie.

Belgianul Nyrstar de la 1 septembrie va opri pentru o perioadă nedeterminată fabrica de producere a zincului din Olanda, una dintre cele mai mari din Europa. Capacitatea sa este de 315.000 de tone pe an, dar ea, precum și alte două fabrici ale companiei (în Belgia și Franța), funcționează la 50% capacitate din octombrie 2021, tot din cauza creșterii de gaz și electricitate începută atunci. preturi.



Producția de amoniac și alte îngrășăminte azotate a fost puternic afectată, gazul fiind o componentă cheie pentru producția lor.



Compania chimică românească Chimcomplex și-a suspendat operațiunile la marea sa fabrică din Borzești timp de două săptămâni din 18 august din cauza creșterii prețurilor la energie electrică și gaze.

Grupa Azoty, cea mai mare companie chimică din Polonia, a anunțat oprirea a șase unități de producție de îngrășăminte cu azot începând cu 23 august, ceea ce va reduce producția de amoniac la aproximativ 10% din capacitatea instalată.

Din 23 august, Anwil, o subsidiară a companiei petroliere poloneze PKN Orlen, a oprit și producția de îngrășăminte cu azot. Aproximativ 41% din capacitatea de producție europeană pentru un ingredient cheie de îngrășământ a fost redusă sau complet oprită, a estimat între timp compania de analiză CRU Group; acum este mai ieftin să importați amoniac în Europa decât să îl produceți local.

Norwegian Yara International, unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din lume, va reduce producția de amoniac cu până la 35% din capacitatea sa.

SKW Piesteritz și BASF din Germania au redus producția la începutul acestui an și au spus în ultimele zile că ar putea reduce și mai mult.

CF Industries, cu sediul în SUA, va opri temporar producția de amoniac la fabrica sa din Marea Britanie, deoarece aceasta a devenit „neviabilă din punct de vedere economic”, deoarece „prețul gazului este dublu față de cel cu un an în urmă”. Costurile marginale depășesc 2.000 de lire sterline pe tonă, în timp ce prețurile globale ale amoniacului sunt de aproximativ jumătate, a explicat CF. Compania va importa amoniac pentru a menține planta să producă îngrășăminte.



Un produs secundar în producția de amoniac este dioxidul de carbon, care este utilizat în producția de bere, apă carbogazoasă, pentru a asomna păsările și porcii înainte de sacrificare. „O soluție mai rea” decât închiderea fabricii CF, având în vedere toate celelalte probleme din ultimii ani în lanțul de aprovizionare, nu putea fi imaginată, a spus Emma McLarkin, CEO al Asociației Britanice a Berăriilor și Puburilor.



Iar producătorul de bere Carlsberg a declarat joi că ar putea fi obligat să reducă sau să oprească substanțial producția în Polonia din cauza penuriei de dioxid de carbon.