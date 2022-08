Alimentele minune pentru o piele sănătoasă

Specialiștii consideră intestinul ca fiind al doilea nostru creier. Iar atunci cînd intestinul este nefericit, la fel este și creierul! Nutriția este extrem de importantă, iar o dietă sănătoasă nu te va face doar o persoană mai fericită din interior, ci și din exterior.



Pe măsură ce se efectuează tot mai multe cercetări în nutriție și alimente, oamenii de știință au dovedit că ceea ce mănînci afectează cel mai mare organ al tău – pielea ta. Este uimitor modul în care unele alimente vă pot ajuta să vă mențineți pielea hidratată, plină și pot ajuta la combaterea ridurilor, scrie doctorulzilei.ro.



Dieta dvs. poate combate problemele pielii?



Da, alegerea bună a dietei va ajuta în mod semnificativ la clarificarea problemelor pielii și la tratarea acneei, însă nu va fi o schimbare peste noapte. Poate dura pînă la șase săptămîni pentru ca pielea nouă să iasă la suprafață și schimbările în dietă vor apărea odată ce acest lucru s-a întîmplat. Cu toate acestea, nu toate problemele pielii pot fi ajutate în totalitate de o schimbare a dietei. Dacă starea pielii persistă, discutați cu un medic de familie sau cu un dermatolog pentru a crea un plan mai personalizat.



Deoarece acneea este cauzată de infecții și inflamația glandelor sebacee este stimulată de hormoni, este o idee bună să reduceți grăsimile și alimentele procesate. Potrivit womansworld.com, Dacă reduceți alimentele procesate, cum ar fi junk food, cookie-uri și chipsuri, acest lucru va ajuta la reducerea iritației. Este un echilibru, chiar dacă mîncați alimente sănătoase, ca cele ce urmează a fi menționate, cum ar fi somonul, fructele de pădure și nucile. Acest lucru nu va contracara echilibrul alimentelor procesate.



Dar care sînt alimentele delicioase și benefice pentru a vă menține pielea sănătoasă și mintea fericită.



Avocado



Avocado nu este doar o opțiune populară de mic dejun. Dar conține multe grăsimi sănătoase de care beneficiază funcțiile corpului și sănătatea generală a pielii. Există dovezi care demonstrează că avocado conține compuși care vă protejează pielea de daunele provocate de soar. Care la rîndul lor pot ajuta la reducerea ridurilor și a îmbătrînirii premature.



În general, avocado este uimitor pentru pielea ta, deoarece conține grăsimi și vitaminele E și C, care contribuie la strălucirea pielii.



Fructe și legume galbene și portocalii



Alimentele precum ardeiul roșu sau galben conțin o mulțime de beta caroten (care este transformată în vitamina A) și vitamina C. Aceste vitamine sînt antioxidanți importanți pentru pielea ta. Vitamina C creează colagen, care este proteina structurală care vă menține pielea rezistentă.



Legume cu frunze verzi



Broccoli este o sursă excelentă de vitamine, minerale și carotenoizi, care sînt importante pentru bunăstarea pielii. De asemenea, are sulforafan, despre care se știe că ajută la prevenirea cancerului de piele și vă protejează pielea de daunele provocate de soare și de arsuri. Spanacul și varza sînt antioxidanți puternici, care sînt importanți pentru dezvoltarea normală a celulelor pielii și promovează pielea sănătoasă.



Ciocolata neagră



Ciocolata neagră nu este doar o delicatesă. Cacaua are efecte uimitoare pentru pielea ta. Cacao conține antioxidanți, îmbunătățește ridurile, grosimea pielii, hidratarea, fluxul sanguin și textura pielii și ajută împotriva arsurilor solare. Pentru a profita de avantajele ciocolatei, asigurați-vă că alegeți ciocolată neagră cu cel puțin 70% cacao.



Roșii



Deoarece roșiile sînt o sursă excelentă de vitamina C și toate carotenoidele majore, în special licopenul, ele pot ajuta și la prevenirea ridurilor, deoarece carotenoizii vă protejează pielea de daunele provocate de soare.



Fructe de pădure, portocale, kiwi și alte fructe



Una dintre cele mai bune modalități de a vă menține pielea sănătoasă și hidratată este să vă asigurați că aveți vitamina C. Vitamina C este un super antioxidant care vă ajută să vă susțineți sistemul imunitar. Vă lasă cu o piele radiantă și ajută la vindecarea oricărei pete. Unele dintre cele mai bune surse sînt coacăze negre, afine, broccoli, guava, kiwi, portocale, papaya și căpșuni.



Somon



Nu este o surpriză faptul că somonul se află pe această listă. Acest pește este unul dintre alimentele bogate în proteine ​​și conține antioxidanți de protecție. Este plin de vitamine și minerale precum potasiu, seleniu și vitamina B12. Somonul este cunoscut sub numele de „hrană pentru creier” datorită conținutului său ridicat de acizi grași omega-3.



Știm deja că este bun pentru creier, dar este oare bun și pentru piele? Cu tipurile de pești grași, cum ar fi somonul sau macroul, acestea conțin acizi grași omega-3 care ajută la reducerea inflamației. Care, la rîndul lor, vă vor ajuta să vă mențineți pielea echilibrată și hidratată.



Un deficit de acizi grași omega-3 poate provoca uscarea pielii. Somonul conține zinc, un mineral antiinflamator și ajută la producerea de noi celule ale pielii și la starea generală a pielii.



Nuci si seminte



Nucile și semințele sînt alimente foarte bune care conțin substanțe nutritive care stimulează pielea! De exemplu: nucile sînt o sursă excelentă de grăsimi esențiale, zinc, vitamina E, seleniu și proteine. Acestea sînt toate substanțele nutritive de care aveți nevoie pentru a menține o sănătate bună a pielii. În ceea ce privește semințele, semințele de floarea-soarelui sînt o sursă bună de nutrienți. Conține vitamina E, care este un antioxidant important pentru piele.



Cartofi dulci



Cartofii dulci nu fac parte din același grup de alimente ca un cartof obișnuit, ei fiind mai degrabă un dovleac. Acest aliment este o sursă excelentă de beta caroten, care este un nutrient găsit în plante.



Beta carotenul se găsește în portocale și legume precum morcovi, spanac și cartofi dulci și poate fi transformat în vitamina A în corpul dumneavoastră. Deoarece cartofii dulci sînt o sursă excelentă de beta-caroten, acesta acționează ca un protector solar natural și vă poate ajuta să vă protejați pielea de orice daune UV.



Ceai verde



O ceașcă de ceai verde este o modalitate excelentă de a contribui la sănătatea pielii. Catechinele care se găsesc în ceaiul verde sînt antioxidanți puternici și nu numai că ajută la lupta împotriva daunelor provocate de soare, dar reduce roșeața și iritarea pielii, precum și îmbunătățirea hidratării pielii, care, la rîndul său, ajută la grosime și elasticitate.



Sfecla



Sfecla este un aliment bogat în vitamina C! Ceea ce îl face grozav pentru curățarea petelor și echilibrarea tonului pielii. Sucul de sfeclă funcționează ca un purificator de sînge, care la rîndul său vă menține pielea strălucitoare și sănătoasă.