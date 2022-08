De ce e bine să înoți în bazin sau în apa mării

Inotul este unul dintre cele mai bune exercitii pentru pacientii cu o forma de artrita, insa nu numai ei se pot bucura de beneficiile acestei activitati placute. Inotul - fie ca este vorba de piscina ori de apa marii - are numeroase puncte tari cand este vorba despre sanatatea articulatiilor noastre.



Artrita si inotul



Inotul si alte activitati similare, pe care le putem efectua in apa, sînt unele dintre cele mai bune exercitii pentru pacientii diagnosticati cu o forma de artrita. Atunci cand inoti, aproape 90 de procente din greutatea corporala sînt sustinute de apa. Acest mediu lichid, care ne ofera o imponderabilitate relativa si care ne sustine corpul, ne ajuta sa depasim anumite miscari care sînt dureroase atunci cand le facem cu articulatiile afectate de aceasta boala.



Inotul nu este benefic doar pentru pacientii cu artrita. De exemplu, inotul in piscina ori in apa marii ajuta la tonifierea muschilor care ne sustin articulatiile, fara disconfortul pe care l-ar crea alte tipuri de exercitii. Din acest motiv, inotul este o activitate ideala si pentru persoanele cu anumite dizabilitati sau pentru pacientii cu boli cronice ori cei care sufera pe termen lung de unele traumatisme.



Inotul reduce riscul ulterior de artrita, spun expertii, permitandu-ne sa ne mentinem rezistenta normala a muschilor si structura normala a articulatiilor. Asa ca vei afla pe propria piele ca inotul nu este doar o activitate fizica extrem de benefica pentru persoanele cu artrita, ci te si ajuta sa amani cat mai mult instalarea unei afectiuni de acest tip.



Inotul este benefic pentru inima



Indiferent de varsta, de greutate ori de conditia fizica, inotul este unul dintre cele mai bune exercitii cu impact redus pe articulatii. Este o activitate ideala pentru cei care isi doresc sa slabeasca, iar un studiu recent a confirmat ca inotul este benefic si pentru inima.



Cercetarea efectuata la State University of New York a aratat ca, in comparatie cu cei care nu inoata, inotatorii au: ritmul cardiac mai scazut, tensiunea arteriala mai buna, respiratia imbunatatita si circulatia sanguina imbunatatita. In acelasi timp, s-a dovedit ca inotul a fost bine tolerat de pacientii care erau in perioada de reabilitare dupa un eveniment cardiac si de catre cie care erau in recuperare dupa insuficienta cardiaca ori dupa o boala arteriala.



Dr. Gordon Blackburn, expert in cadrul Cleveland Clinic, spune1 ca pacientii cu artrita sau cei care nu au o conditie fizica prea buna (cei care nu pot face exercitii pe banda de alergare ori cei care nu vor sa mearga pe bicicleta) vor descoperi ca inotul le poate ajuta inima sa functioneze mai bine, fiind o activitate care nu solicita foarte mult articulatiile.



Beneficii suplimentare pentru articulatiile tale



Pe langa faptul ca este o forma de exercitii fizice cu impact redus pentru articulatii, inotul ofera si alte beneficii la capitolul sanatate, care, la randul lor, functioneaza in directia intaririi articulatiilor. Dupa cum au aratat numeroase studii de-a lungul timpului, inotul imbunatateste respiratia si circulatia sangelui, scade ritmul cardiac si mentine tensiunea arteriala la un nivel optim, iar toti acesti factori, per total, sînt extraordinari pentru sanatatea articulatiilor noastre.



Mai mult, inotul combina trei componente vitale ale exercitiilor fizice: intinderea (stretchingul) muschilor, intarirea musculaturii si aerobicul. Inotul lucreaza multe grupe diferite de muschi in acelasi timp, asa ca te vei bucura de un antrenament cuprinzator, cu beneficii pentru intregul corp.



Un exercitiu variat, cu multe fatete



Inotul nu se limiteaza doar la a face ture de piscina. Exista multe alte activitati fizice care pot fi facute in apa si care functioneaza la fel de bine pentru pacientii cu dureri articulare ori pentru cei cu sensibilitate in zona articulatiilor. Daca esti in cautarea unor exercitii pe care sa le poti face atat in piscina, cat si in apa marii, care sa aiba un impact cat mai redus asupra sistemului musculo-scheletic, poti incerca: exercitii de aerobic in apa, mersul in apa adanca sau pur si simplu exercitii de stretching in piscina.



Ce alte beneficii are inotul



Durerea de genunchi este cel mai comun simptom asociat cu artroza, care este tot o forma de artrita. Inotul poate reduce redoarea articulara de la nivelul genunchilor, poate intari musculatura din jurul articulatiilor genunchilor, poate intari oasele si poate imbunatati conditia ta fizica. In acelasi timp, inotul poate calma simptomele depresiei si poate sa scada riscul de afectiuni cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare. Inotul este, de regula, o activitate care nu solicita foarte mult genunchii, insa evita stilul de inot fluture daca ai genunchii afectati de vreo boala, asa cum este artroza.



Frecventa cu care ar trebui sa inoti



Inotul este considerat, asa cum stii, un exercitiu aerobic de intensitate moderata. Pentru a obtine beneficiile de pe urma acestei activitati, este bine sa insumezi cel putin 150 de minute pe saptamana. Poti sa iti atingi obiectivul daca faci sesiuni de 30 de minute de inot, in 5 zile pe saptamana. Pentru beneficii maxime atat pentru sanatatea, cat si pentru greutatea ta, poti sa incerci, treptat, sa ajungi la 300 de minute de inot pe saptamana.



La fel ca in cazul oricarui program de exercitii fizice, nu uita sa te consulti mai intai cu medicul tau, inainte de a incepe. Daca exista contraindicatii in cazul tau, medicul iti va spune.