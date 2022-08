Alege alimente alcaline și nu junk food pentru a nu perturba nivelul pH-ului din organism. Sistemul imunitar este deranjat, iar astfel pot să apară multe afecțiuni și boli nedorite.



Organismul este alcalin și așa ar trebui menținut din alimentație. Alimentele procesate, mezelurile, produsele de patiserie, fast-food, dulciurile, băuturile carbogazoase afectează pH-ul.



12 alimente alcaline care previn obezitatea, cancerul și bolile de inimă



1. Spanacul



Spanacul are abilitatea de a-ți îmbunătăți memoria, îndepărta radicalii liberi și de a face inima mai puternică deoarece este plin de antioxidanți.



Conține din plin vitaminele B6, A, K, C, puțin colesterol și grăsimi.



Printre nutrienții de care te poți bucura sînt niacina, fierul, magneziul, potasiul, zincul și calciul.



2. Lămîia



Sucul de lămîie tratează problemele la rinichi, în special pietrele, dar reduce și riscul de infarct.



Este benefic și împotriva cancerului, ține sub control tensiunea arterială și previne constipația.



Conține minerale ca zinc, cupru, calciu, riboflavina, potasiu și vitaminele A, E, C și B6.



3. Quinoa



Acest aliment este bogat în fibre și proteine, scade nivelul de zahăr din sînge, echilibrează nivelul de colesterol din corp.



Quinoa este bogată în riboflavină, lisină, mangan, fier și magneziu.



4. Pepene verde și galben



Pepenele este un fruct minunat, ce conține multă apă, hidratează și îți oferă senzația de sațietate.



Pepenele roșu și galben ajută și la eliminarea toxinelor din organism. Este un aliment alcalin cu un pH de 8,5.



5. Uleiul de măsline



Uleiul de măsline poate reduce riscul apariției bolilor de inimă și reglează nivelul de zahăr din sînge, printre alte beneficii.



Conține antioxidanți, acizi grași monosaturați și vitamina E.



6. Banane



Bananele te pot ajuta să slăbești, dacă le consumi inteligent. Protejează inima, îmbunătățesc digestia și echilibrează nivelul de zahăr din sînge.



Bananele sînt bogate în magneziu, potasiu, vitaminele B și mangan.



7. Semințele de in



Aceste semințe sînt eficiente în controlul bufeurilor la femeile aflate la menopauză.



Sînt de ajutor și inimii sănătoase, reduc inflamațiile.



Sînt bogate în vitamina E, antioxidanți, fibre și pot fi folosite fără probleme zilnic.



8. Conopida



Are proprietăți anti-inflamatorii, întărește inima, conține magneziu, vitamina K, riboflavina, tiamina, mangan și potasiu.



O porție de conopidă îți oferă pînă la 77% din necesarul zilnic de vitamina C.



9. Avocado



Avocado ajută la absorbția nutrienților din legume și fructe, controlează nivelul colesterolului și face inima mai puternică.



Avocado-ul este bogat în nutrienți, fibre și acizi grași monosaturați.



10. Strugurii



Ajută la scăderea hipertensiunii și anxietății, reduc riscul de cancer edometrial, de plămîni, de pancreas, oral, de prostată, colon și de esofag.



Sînt bogați în antioxidanți numiți polifenoli.



11. Broccoli



Broccoli este bogat în fier, ceea ce îmbunătățește circulația, oasele, inima și reduce nivelul de colesterol.



Este un puternic antioxidant ce luptă împotriva cancerului și a obezității. Conține vitamina K, B6, C, E, cupru, potasiu și fibre.



12. Morcovii



Morcovii îmbunătățesc sănătatea ochilor, datorită betacarotenului din compoziție, elimină radicalii liberi din organism.



Morcovii conțin din plin fier, fibre, potasiu, vitaminele A, C, K și B8.



Lista alimentelor sănătoase pentru organism nu trebuie să se oprească aici. Tot ce este natural și crește pe sol este bun pentru sănătatea organismului.