O moldoveancă stabilită la Bruxelles a vernisat o expoziţie la Chişinău

A revenit acasă din Belgia cu expoziţia întitulată „Reverii cromatice" şi a organizat pe baza lucrărilor sale un atelier experimental de pictură. Vorbim despre Cezara Kolesnik, o pictoriţă originară din Republica Moldova care şi-a făcut studiile la Sorbona, a locuit la Paris, iar de ani buni este stabilită la Bruxelles, transmite Moldova 1.







„Un buchet de flori si un mar. -Un mar albastru? Da ! Foarte Interesant mărul albastru”.



„Mi-au plăcut picturile si încerc să fac pictura”



„Tehnica de azi este tehnica acrilului. Atelierul se numeste „Forma si textură", deci lucram cu textura, fluiditate, materie, folosim tehnica mixtă, sare, nisip, culori de acril. Pictura e doar o metoda de a ne descoperi pe noi”, spune Cezara Kolesnik.



Dorinţa de a se regăsi prin pictură, dar şi stilul inconfundabil al lucrărilor Cezarei Kolesnik i-a motivat şi pe unii maturi să vină la atelier.



„Este prima experienţă în viaţa mea, pentru ca n-am pictat până acum nicio dată şi am venit aici pentru că îmi plac picturile Cezarei. E foarte îndrăzneaţă în a amesteca culorile şi a le combina şi am vrut să învăţ şi eu”, a relatat Natalia Ciobanu.



„Eu nu ştiu să pictez, n-am ştiut nicio dată. Lucrez in domeniul de business. E un atelier în care poţi să te conectezi cu tine însuţi, poţi să te descoperi într-o formă nouă”, spune Mariana Lucreţianu.



„De fapt, ceea ce ne-a explicat Cezara este că trebuie să simţim şi să facem aşa ca culorile să fie în armonie, dar asta vine din interior", spune Victoria Schimbător.



„Mi-a plăcut foarte mult anume modul cum Cezara ajută să vedem frumuseţea. Să nu lucrezi după şabloane, dar să lucrezi după cum simţi”, a relatat Maria Pavlenco.



Cezara Kolesnik pictează şi organizează ateliere de pictura în mai multe spaţii geografice.



„Unde, de fapt lucrează, creează Cezara Kolesnik? ”



„Între Bruxelles şi Corneşti, eu aşa prefer să spun. La Chişinau sunt în trecere!”, a declarat Cezara Kolesnik.



Atelierul de pictură s-a desfăşurat doua zile la o librărie din Chişinău în cadrul expoziţiei Cezarei Kolesnik „Reverii cromatice”.