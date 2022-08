E bine să-ți faci timp pentru tine în fiecare zi.” O nutriționistă vine cu sfaturi importante

Cu toții ne dorim să fim sănătoși și să arătăm bine, cu toate astea nu acordăm uneori importanța cuvenită unor aspecte. Așadar, am vorbit cu o nutriționistă și antrenoare de sport, Ana Gospodinov, despre ce putem face ca să ne menținem sănătoși mult timp.



Pe blogul ei de pe Instagram, Ana deseori discută despre modalitățile prin care ne putem îmbunătăți starea generală de bine a corpului. Așadar, am rugat-o să ne facă o excursie virtuală printre pașii pe care ea îi recomandă să-i respectăm ca să fim sănătoși.



„Distrugerea corpului, a sănătății și a metabolismelor complexe din interiorul lui se face cel mai frecvent prin alimentația nesănătoasă, prin lipsa somnului, prin stresul prelungit și prin lipsa activității fizice”, a subliniat Ana.



Stilul de viață sănătos despre care tot auzim în ultima vreme este un cumul de aspecte, de la sănătatea corpului fizic, la cea psihică, emoțională, spirituală. Pentru a ajunge la astfel de rezultate și pentru a te simți bine pentru un timp îndelungat, nutriționista ne îndeamnă să adoptăm schimbările ce urmează.



#1. Alimentație sănătoasă



Consumă predominant alimente naturale, de origine vegetală, cum ar fi fructele, legumele și leguminoasele (fasole, linte, năut), zarzavaturile, cerealele integrale (orez brun, paste din făină integrală, secară, ovăz) și uleiurile. Acestea sunt cele care iți dau energie pentru tot parcursul zilei.



Optează pentru fructe și legume proaspete, în modul ideal locale și de sezon, carne slabă, pește, produse lactate, nuci și semințe.



#2. Relaxare (evitarea expunerii prelungite la stres)



E bine să-ți faci timp pentru tine în fiecare zi, indiferent de programul pe care îl ai.



Cu siguranță sunt lucruri care te fac să zîmbești, să îți reîncarci bateriile, să îți limpezești mintea și apoi să fii mult mai eficient(ă) în ceea ce faci. O pauză luată la timpul potrivit poate fi secretul reușitei. Totodată, relaxarea și acordarea de timp pentru lucrurile plăcute nu îți vor permite să te arzi pe interior, astfel poți evita burnoutul și să rămîi mereu motivat(ă) să faci ceea ce îți place.



#3. Hidratare



Este bine să începi ziua cu unul sau două pahare de apă călduță. Aceasta are rolul de a curăța organismul comparativ cu apa pe care o bei pe parcursul zilei, care are rol de hidratare. Se recomandă să bei apa la temperatura camerei. Și cînd vorbim de hidratare, vorbim despre apa potabilă (apă plată de calitate). Este important să reținem că, pentru o hidratare sănătoasă, volumul de apă recomandat este individual.



#4. Mișcare regulată



Activitățile fizice nu sunt neapărat legate de un tip anumit de sport. Puteți obține rezultate adecvate și altfel. Folosiți treptele în locul liftului, străbateți pe jos sau cu bicicleta drumurile pentru micile obligații zilnice, lăsați mai des mașina în parcare sau, folosind transportul public, coborîți cu două sau trei stații înainte de destinație. Efectele vor fi benefice pentru sănătatea dumneavoastră și o să vă ofere un surplus de energie.



#5. Program de somn suficient



Somnul menține sănătatea creierului și bunăstarea emoțională.



Ca regulă generală, dacă ne trezim obosiți și dacă simțim acest lucru pe parcursul zilei, este evident că nu dormim suficient. Somnul odihnitor presupune: 10-11 ore la copii, 8,5-9,5 ore la adolescenți, șapte-nouă ore la adulți. Fără un somn odihnitor este irațional să ne gîndim la sănătatea fizică și mintală. Lipsa somnului poate aduce cu sine o mulțime de boli și modificări inexplicabile de dispoziție.



#6. Atitudine pozitivă



Persoanele ce au o perspectivă negativă asupra modului în care se desfășoară lucrurile trebuie doar să își amintească despre faptul că atitudinea pozitivă este totul. Aceasta ajută la depășirea oricăror griji. În plus, adoptarea unei atitudini pozitive și optimiste ca un mod de viață poate duce la schimbări constructive, crescînd nivelul de fericire, de împlinire și de succes. În același timp, atitudinea pozitivă diminuează grijile și starea de neliniște, ceea ce aduce cu sine echilibru pe plan emoțional.