Ce spun astrele azi, 20 august

Berbec

Este posibil sa pleci in calatorii pe distante scurte. Intr-un anume fel esti o mica vedeta printre apropiati, deoarece esti sarmant, iar povestirile tale încântă pe toată lumea. Fii prudent in vorbe si fapte, pentru ca ceilalti vor retine mult si bine tot ce este legat de tine. O ruda sau un prieten apropiat iti poate solicita ajutorul. Fie ca este vorba de sfaturi, fie despre un ajutor material, ar fi bine sa eviti implicarea emotionala si sa ajuti cu strictul necesar.



Taur

Sunt momente favorabile pentru cumparaturile necesare traiului zilnic. Esti destul de ingrijorat din cauza banilor, insa mâna divină iti ofera toate darurile de care ai nevoie, ba chiar si un surplus. Tot ce este legat de regimul muncii, cu accent pe castigul aferent este supus fluctuatiilor. Bine ar fi să-ți modelezi in permanenta conceptiile si atitudinea fata de acest segment de viata si activitate, altfel existand riscul aparitiei problemelor de sanatate.



Gemeni

Energia de care beneficiezi la sfarsitul acestei saptamani este la cote mari si ar trebui sa o canalizezi in activitati care presupun efort fizic si mental. Ai avea succes la cumparaturi pentru innoirea garderobei, la exercitii fizice la o sala, la tratamente de ingrijire corporala si la inceperea unei diete de sezon. Pe de alta parte ar fi bine sa te gandesti la planuri noi de viata si la o abordare diferită a evenimentelor cotidiene.



Rac

Zilele acestea ar fi bine sa fii retras. Energia vitala este la cote minime, iar organismul obosit. Se pot evidenția afecțiunile vechi, de aceea fii prudent si ingrijeste-te mai mult. De evitat, pe cat posibil, consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pentru ca diagnosticul si recomandarile ar putea fi eronate. Dupa-amiezele mergi la plimbare sau stai de vorba cu cei dragi.



Leu

La finalul acestei saptamani se intrezaresc întâlniri si discutii cu prietenii. Tensiunile mocnesc în umbră, de aceea fii prudent. Ar fi bine sa nu-ți divulgi planurile de viitor, pentru ca unii ar putea sa profite de pe urma lor. Roiește în jurul tau un protector important, care îți va oferi informații prețioase legate de sfera profesionala. Selecteaza infomatiile primite si evită să dai replici dure.



Fecioara

Weekend-ul anunță evenimente cu multă lume. Ochii si urechile lumii sunt ațintite asupra ta, de aceea ai mare grija cum te prezinți. Ceilalti te vor provoca destul de mult. Alege-ti cuvintele cu grija si vorbeste doar atunci cand esti intrebat. O discutie cu un sef sau cu reprezentantul unei institutii oficiale te poate pune într-un con de umbra. Partenerul de viata sau cei de afaceri te sprijina putin si in orice moment iti pot crea neplaceri.



Balanta

Zilele weekend-ului iti aduc discutii si intalniri cu persoanele aflate departe de granițele țării. Unele informatii te pot necaji, insa ai rabdare si incredere ca timpul lucreaza in favoarea ta. Pe de alta parte ar fi bine sa te gandesti la propria ta instruire personala si profesionala. Daca esti deja implicat in vreo forma de instruire sunt posibile altercatii cu profesorii, instructorii sau colegii. Traversezi o perioada delicata vizavi de relatiile cu ceilalti si foarte usor se pot isca controverse.



Scorpion

Evenimentele acestor zile te vor duce in segmentul banilor si bunurilor detinute in comun cu un partener de viata sau de afaceri. Exista nemultumiri serioase in acest sens, pentru ca tu muncesti mult, iar ceilalti se pare ca profita de pe urma eforturilor tale. Verifica achitarea taxelor, facturilor sau altor tipuri de datorii. Veniturile tale din activitatea desfasurata la un serviciu fluctuează, de aceea fii prudent.



Sagetator

Astrele îți recomandă să te ocupi pe indelete de partenerul de viata. Foarte usor se pot isca discutii aprinse fie datorita copiilor, fie datorita hobby-urilor tale. Ti se poate reprosa faptul ca iti neglijezi jumatatea si ca te ocupi de orice altceva. Totodata ar fi bine sa arunci o privire si la colaborarile in care esti implicat, pentru ca exista hibe ce trebuie înlăturate. Dorinta ta de izolare de restul lumii este evidentă și deranjantă pentru ceilalți.



Capricorn

Treburile de rutină vor continua si in acest weekend. Fie ca este vorba despre sfera domestică, fie despre sfera profesională, esti foarte absorbit de ceea ce faci. Relatiile colegiale sunt tensionate, asa incat evita provocarile celorlalti si ocupa-te doar de treburile tale. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele capului. Bine ar fi sa-ți dozezi eforturile si să-ți rezervi momente de odihna. Cu putin efort vei reusi sa depășești momentele neplăcute.



Varsator

Cei dragi îți pot crea neplăceri la sfarsitul acestei saptamani. Motivul disputelor este legate de anturajul in care se învârt și de faptul ca sunt frecvent pe drumuri. Bine ar fi sa provoci o discutie deschisa si sa spui direct si la obiect ce te nemultumește. Temerilele tale sunt fondate, deoarece exista factori riscanti legati de actiunile intreprinse de aceste persoane. Pe de altă parte, ar fi minunat dacă a-i organiza o mică petrecere sau o ieșire în oraș.



Pesti

Finalul săptămânii este favorabil treburilor gospodaresti. Ai avea spor si succes la curățenii generale, reparatii curente si reamenjari interioare. Pot intra in discutie achizitionarea unor bunuri patrimoniale si se pare ca ai si bani pentru astfel de cumparaturi. Nostalgia copilariei si amintirea năzbâtiilor ei sunt la cote inalte. Ar fi bine sa vorbesti sau sa te întâlnești cu neamurile și cu prietenii dragi, ostoindu-ți astfel dorul de trecut.