Ce spun astrele azi, 19 august

Berbec

Contextul astral de astazi te predispune la hipersensibilitate, visare, abandonare de sine. Traiesti intr-o lume ideala si poti fi usor deceptionat in baza asteptarilor nerealiste pe care ti le creezi. Te remarci prin simt artistic deosebit, esti fermecator si bland in manifestare. Primeste sprijinul si sfatul persoanei iubite, al copiilor care te pot aduce la realitate.



Taur

Tu manifesti o mare nevoie de securitate materiala. Astazi ai o imaginatie debordanta si ai tendinta de a-ti ridica prietenii sau protectorii la un rang pe care nu il merita. Pastreaza contactul cu realitatea si urmeaza sfatul parintilor sau al prietenilor apropiati in cazul in care ai dificultati de concentrare. Evita asocierile si cheltuielile pe cat posibil.



Gemeni

Astazi te poti arata foarte preocupat de problemele celor din jurul tau, cel mai probabil ale fratilor sau surorilor. Esti foarte compasiv si sari in sprijinul oricui crezi ca are nevoie. Ai putea manifesta o fire ingrijorata si pesimista. Da spatiu celor din jurul tau si asteapta sa fii solicitat inainte de a sari in ajutor. Fii prudent in calatoriile cu masina.



Rac

Probabil vei avea de infruntat unele frustrari legate de situatia ta materiala. Poti fi nemultumit de cati bani castigi. Ai putea manifesta chiar tendinta de a te compara cu ceilalti oameni din anturajul tau sau din organizatia din care faci parte. Abundenta spirituala este cea care conteaza cu adevarat si o poti intalni doar in sufletul tau.



Leu

Tu astazi te faci foarte usor remarcat, impui respect dar in acelasi timp poti intimida prin autoritate, fermitate, incapatanare si tendinta spre exagerare. Esti destul de sensibil si usor de ranit in special de catre sefi sau de catre autoritati. Menajeaza-te, evita conflictele si ingrijeste-ti sufletul implicandu-te doar in activitatile care iti aduc placere.



Fecioara

Tu preferi sa stai departe de ochii lumii si poti alege sa stai retras, izolat. Manifesti un puternic complex de inferioritate si poti fi foarte confuz. Ai o imaginatie foarte vie si esti atras de religie, ezoterism si filosofie. Evita confruntarile caci manifesti tendinta de a-ti impune punctul de vedere si acestea ar putea deveni tensionate si dominate de frica.



Balanta

Astazi te-ai putea confrunta cu unele pierderi financiare atrase de asocierile in care esti implicat sau chiar de catre partenerul de viata. Esti foarte pragmatic, poti supraaprecia latura materiala a vietii in detrimentul celei spirituale si poti fi foarte afectat de orice pierdere materiala. Pastreaza-ti increderea in oameni, renunta la control si suspiciune.



Scorpion

Tu astazi pari sa fii incercat in zona relatiilor si a parteneriatelor. Fii prezent la ce se intampla, ramai ancorat in momentul acum si nu face uz de agresivitate. Dispui de talent artistic si actoricesc pe care ar fi pacat sa nu il folosesti. Nu fi manipulator in relatia cu persoana iubita sau cu copiii ci investeste iubire si respect in relatiile tale.



Sagetator

Ai un spirit de observatie foarte dezvoltat, acorzi mare atentie detaliilor, poti fi incapatanat si inclinat spre critica si control. La serviciu muncesti din greu, dar este posibil sa o faci din dorinta de a evada din societate. Iti convine pozitia de subaltern si toata lumea se poate baza pe tine. Acasa este posibil sa nu te simti in siguranta sau sa iti lipseasca stabilitatea.



Capricorn

Tu pari sa pastrezi o nota de mister si lasi impresia unui om subtil, ascuns. Asocierile in care esti implicat iti pot atrage castiguri financiare. Esti foarte atras de cercetare, ocultism, misticism. Iti place sa te joci si adori distractiile, petrecerile sau chiar jocurile de noroc si speculatiile financiare. Sunt de evitat calatoriile, in special cele pe apa.



Varsator

Contextul astral de astazi te predispune la sensibilitate, emotivitate, esti foarte intuitiv si poti prelua usor vibratiile mediului inconjurator. Lucrezi bine in echipa si esti foarte cald, curtenitor, amabil in relatia cu asociatii si colaboratorii. Situatia financiara nu este foarte confortabila, nu prea vezi o imbunatarile rapida si sunt de evitat cumparaturile.



Pesti

Tu esti inzestrat cu o imaginatie fara margini, esti foarte intuitiv, dar poti cadea usor in capcana superstitiei sau a fricilor nejustificate. La serviciu esti peste masura de ambitios si te-ai putea surmena. Este o zi buna pentru activitati filantropice in care sa te pui in serviciul celorlalti pentru a evita tendintele autodistructive. Drumurile cu masina necesita prudenta.