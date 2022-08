Test de cultură generală. Unde a fost inventat cocktailul Mojito?

În ceea ce privește cocktailurile, Mojito este renumit în întreaga lume. Dar cine a venit cu ideea în primul rând și cum a apărut această băutură?



Un mojito este făcut din rom alb, zahăr, suc de lămâie verde (sau lime), apă minerală și yerba buena, sau mentă verde.



Este o băutură lungă care are un conținut relativ scăzut de alcool, având în vedere cantitatea sa.



În ceea ce privește cocktailurile, nu este extrem de dificil de preparat. Cu toate acestea, există unele dispute cu privire la cine a fost primul care a făcut acest lucru.



Ce conține cocktailul Mojito?



O teorie este că un asociat al piratului englez Sir Francis Drake a inventat mojito în Havana, în urma unei invazii nereușite în anii 1500, scrie The Culture Trip.



După cum spune povestea, echipajul său suferea de dizenterie, o boală pentru care se știa că indigenii locali aveau medicamente și tratamente.



Astfel, un grup de bărbați a pornit în căutare de ajutor și s-a întors cu aguardiente, frunze de mentă, lămâie verde și suc de trestie de zahăr, care a fost rapid transformat într-o băutură.



La scurt timp după aceea, un cocktail cunoscut sub numele de ,,El Draque”, care era preparat cu ingrediente similare, a devenit popular în Cuba.



Mojito ar fi fost inventat de sclavii africani?



O versiune alternativă este că Mojito a fost inventat de sclavii africani care lucrau pe câmpurile din Cuba. Se crede că sclavii au dat preparatului lor de aguardiente numele de ,,mojito” de la cuvântul ,,mojo”, care înseamnă ,,a face o vrajă”.



Există și o altă teorie. Aceasta spune că a fost inventat la faimoasa localitate din Havana, La Bodeguita del Medio. Proprietarii barului susțin că barmanii lor au fost primii care au preparat un mojito.



Având în vedere simplitatea băuturii, este perfect plauzibil ca diferite persoane să fi ,,inventat” mojito-ul în momente diferite.