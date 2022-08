Vicepreședintele Partidului ”ȘOR”, Marina Tauber este deținut politic, iar din cauza că a devenit un lider național, puterea vrea să-i limiteze influența pe care o are, motiv pentru care îi creează probleme. De această părere este juristul Pavel Midrigan şi fostul judecător la CtEDO Stanislav Pavlovschi. Potrivit acestora, politicianul este supus presiunilor din partea guvernării, mai ales din cauza popularității sale.



PAVEL MIDRIGAN, jurist: „Marina Tauber a devenit un lider, unul dintre liderii cei mai vocali și competenți. Ea, atunci când vorbește, vorbește concret. Din punct de vedere politic, ar putea să devină un lider național, inclusiv pentru viitoarele alegeri la Președinție, alegerile locale și așa mai departe. Aici este un element politic, dar el este pentru viitor și se urmărește ca Marina Tauber să fie scoasă din jocul politic și ca un lider al unui partid, un partid care are șanse de a câștiga la următoarele alegeri, inclusiv și în Parlament.”



Pavel Midrigan mai spune că declarațiile Marinei Tauber nu convin reprezentanților guvernării, motiv pentru care i se incriminează mai multe infracțiuni.



PAVEL MIDRIGAN, jurist: „Unele expresii sau unele poziții ale Marinei Tauber nu coincid și nu le convine guvernării și acum încearcă să caute fel de fel de motive. I se incriminează că chipurile partidul a acceptat, la alegeri, niște transferuri, de la niște organizații criminale în alegeri și așa mai departe, dar dacă vă uitați în rapoartele partidelor la toate alegerile sunt o sumedenie de bani care au apărut nu știu de unde. Controlul asupra activității partidelor politice îl duce nu Procuratura și nu dosarele penale, ci este Ministerul Justiției care duce controlul asupra activității partidelor politice și dacă sunt anumite încălcări, sunt diferite sancțiuni cum ar fi: mustrare, amendă, preîntâmpinare. Nu se face așa, a acceptat niște bani, trebuie de deschis dosar penal, nici pe departe nu trebuie arestat liderul. Prin urmare, această persecutare, chipurile au folosit bani în campania electorală este prea șubredă și această chestie nu ne convinge. Toate partidele practică asta. Aici sunt mai multe în cumul. Puterea ar vrea ca un pic să o limiteze pe Tauber de influența pe care o are și să-i creeze probleme. Totul se face într-un sens politic. Cine dirijează la noi în țară? Puterea, puterea la general, cu toate că ei că noi nu ne amestecăm.”



Totodată, fostul judecător de CtEDO, Stanislav Pavlovschi a declarat pentru TV6, că Marina Tauber este deținut politic.



STANISLAV PAVLOVSCHI, fost judecător la CtEDO: ”Putem vorbi de capacitatea ei de deținut politic, deoarece este lider a unui partid politic, este liderul unui partid parlamentar, care este reprezentat în Parlament. Ea a devenit victima popularității sale în rândurile populației. Este populară, se bucură de simpatie.”



Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas nu ne-a răspuns la telefon și nici la mesaj pentru un comentariu. Anterior, ea ne-a spus că organele de drept trebuie să-și facă treaba, negând orice imixtiune în actul de justiţie.



Recent, experți în drept și foști procurori au declarat că reținerea deputatului Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, a fost ilegală, iar plasarea în arest preventiv nejustificată. Potrivit lor, Procuratura nu a prezentat suficiente probe care i-ar demonstra vinovăția pentru acuzațiile care i se aduc.



Mai mult, procurorul general interimar, Dumitru Robu, este pus în situația penibilă de a executa comenzi politice, mai spun specialiștii în domeniu.Procurorul responsabil de comunicarea cu mass-media din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Cherpec nu ne-a răspuns la telefon și nici la mesaj pentru un comentariu.



Anterior, ea a declarat în repetate rânduri că Procuratura își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu legislația RM, în baza principiilor legalității, imparțialității, rezonabilității, integrității ți independenții procesuale, fiind exclusă orice imixtiune în activitatea sa.