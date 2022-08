Mai multe universități din țară au lansat turul doi de admitere

Pentru turul II al admiterii 2022, instituțiile de învățământ superior continuă înmatricularea la ambele cicluri de studii, oferind 1269 de locuri bugetare la licență și 414 locuri bugetare la master, pentru mai multe domenii cum ar fi Ştiințe ale educației, Administrație publică, Științe chimice, biologice, fizice, agricole, ale mediului, Inginerie, Servicii ale securității etc., a anunţat astăzi Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), transmite MOLDPRES.



Astfel, pentru anul de studii 2022-2023, Universitatea de Stat din Moldova (USM) oferă 1847 de locuri finanțate de la bugetul de stat (979 la licență și 868 la master), dintre care 200 de locuri sunt planificate la programele de studii superioare de master pentru personalul din cadrul serviciului public. Pentru turul II al admiterii, USM continuă înmatricularea la locurile bugetare și cu taxă rămase la Științe ale educației, Chimie, Biologie, Matematică, Fizică, Arhitectura peisajeră, Silvicultură.



În sesiunea curentă, Universitatea Tehnică a Moldovei și-a extins aria domeniilor și programelor de studii, oferind 2354 de locuri bugetare la licență și master. „Pe lângă cele circa 60 de specialități din domeniul tehnologiilor informaționale, ingineriei, arhitecturii, tehnologiilor de fabricație, existente până acum, UTM și-a completat oferta educațională cu specialități noi din domeniile medicinei veterinare, științelor agricole, silviculturii, serviciilor hoteliere, turismului și agrementului. Pentru turul II al admiterii, UTM oferă locuri bugetare și cu taxă la Inginerie și management pe ramuri, Inginerie și managementul calității, Biotehnologii, Ingineria sistemelor electromecanice, Ingineria transportului auto, Științe agricole, Medicină veterinară etc.”, indică MEC.



Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a oferit candidaților la studii 1112 locuri bugetare la licență și master, completând oferta educațională cu specialități noi: Matematică, TIC, Fizică, Biologie, Ecologie etc. Pentru turul II al admiterii, Universitatea Pedagogică oferă locuri bugetare la Pedagogie preșcolară, Educație civică, Psihopedagogie specială, Chimie, Biologie, Matematică, Fizică, Informatică, Limba și literatura română etc.



De asemenea, la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) au fost oferite 488 de locuri bugetare în limbile de instruire română, rusă, engleză sau franceză. ASEM continuă admiterea la locurile rămase la buget și cu taxă la Asistență socială, Tehnologia și managementul alimentației publice, TIC, Econometrie și statistică economică etc.