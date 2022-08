Ce spun astrele azi, 14 august

Berbec

Astrele anunta o zi plina de evenimente pentru viata personala, unele dintre ele cu potential de a va bulversa emotional. S-ar putea sa participati la o reuniune de familie sau sa primiti o veste foarte buna de la cineva apropiat. Pe plan profesional, ar trebui sa incercati sa riscati mai mult in cariera voastra, deoarece este posibil ca ceea ce faceti zilnic sa va plictiseasca. De exemplu, ati putea aborda proiectele imposibile si veti fi surprinsi de puterea voastra de a va adapta! Incercati sa economisiti bani pe lucrurile ce nu sunt absolut necesare, insa nu exagerati. Bugetul vostru va fi oricum echilibrat in aceasta perioada.



Taur

Latura ta artistica ar putea intra in actiune astazi! Veti excela in orice proiect creativ, iar cei din jur vor fi impresionati de ideile prezentate. Nu va faceti griji daca nu ati intalnit persoana potrivita pentru o relatie. S-ar putea ca in curand sa intalniti pe cineva care va aduce un strop de fericire in viata voastra! Daca va doriti sa investiti intr-un proiect de viitor, veti fi nevoiti sa economisiti in aceasta perioada; s-ar putea sa amanati sau chiar sa anulati anumite planuri de vacanta. Incercati sa raspundeti la timp la telefon si nu ii amanati prea mult timp pe cei ce va cauta; poate fi vorba despre ceva important, care nu sufera amanare.



Gemeni

Iti doresti sa te ocupi de fiecare proiect in mod personal, insa acest lucru este imposibil; gaditi-va ca nu va puteti, in nici un caz, multiplica. Va trebui sa delegati responsabilitatile cu multa grija, deoarece nu veti avea timp pentru a verifica fiecare lucru. Ar trebui sa profiti mai des de timpul petrecut alaturi de cei dragi. Organizati din timp o iesire la cina in oras sau chiar la un picnic in parc. Astfel, veti avea ocazia si sa va apropiati mai mult de copii. Este posibil ca partenerul sa va ceara sfatul in legatura cu o problema, cel mai probabil de la locul de munca. Daca durerile de cap nu va lasa in pace, asigurati-va ca aveti o dieta sanatoasa.



Rac

S-ar putea ca in ultima vreme sa fi fost preocupati mai mult de popularitate si de felul in care cei din jur va privesc, lasand la o parte lucruri mult mai importante. Acest lucru nu este neaparat ceva rau, insa este posibil ca starea voastra mentala sa aiba de suferit daca stima de sine depinde de ceilalti. Incercati sa va organizati mai bine timpul la locul de munca pentru a profita de pauzele acordate. Atunci cand lucrati non-stop, nu va puteti concentra la fel de bine. Este posibil ca sanatatea voastra sa aiba de suferit atunci cand nu aveti obiceiuri bune, cum ar fi luatul meselor la aceleasi ore si consumul indicat de apa.



Leu

Ar trebui sa fiti atenti la modul in care le vorbiti colegilor de la serviciu, chiar si atunci cand acestia gresesc! Atunci cand adresati cuvinte dure celor din jur, puteti crea un mediu ce impiedica relatiile armonioase, dar si creativitatea. Incercati sa comunicati deschis cu familia atunci cand nu va puteti decide asupra unor planuri importante. Nu se anunta schimbari in bugetul vostru, insa s-ar putea sa aveti succes in negocieri. De asemenea, veti avea noroc in depistarea celor mai bune oportunitati! Astazi s-ar putea sa aveti pofte ciudate, insa nu este sfarsitul lumii daca mancati ceva dulce din cand in cand.



Fecioara

S-ar putea ca adevarata voastra problema in relatiile personale sa fie faptul ca sunteti prea timizi. Incercati sa acceptati invitatiile la evenimente mai des si sa organizati si activitati de care v-ati putea bucura cu cei dragi; un interes comun este calea cea mai sigura de a va apropia de cineva. Este posibil sa suferiti de probleme de stomac sau de digestie, asa ca fiti cu ochii pe simptomele neobisnuite. Nu ezitati sa apelati la ajutor de specialitate, daca lucrurile se acutizeaza. Daca tindeti sa cadeti in rutina, s-ar putea ca un eveniment din aceste zile sa va determine sa va schimbati obiceiurile. Nu asteptati ca partenerul sa faca primul pas mereu!



Balanta

Nu ar trebui sa considerati fiecare critica o insulta personala, deoarece relatiile voastre ar putea fi afectate. In acelasi timp, tindeti sa tineti sentimentele, in special cele negative, in voi – iar acest lucru va poate afecta pe termen lung. Incercati sa fiti mai sinceri cu cei dragi si veti observa cum conversatiile decurg mult mai armonios. Este posibil sa suferiti de anumite probleme de sanatate, iar principala cauza va fi stresul. Ar trebui sa gasiti un echilibru intre cariera voastra si viata personala. S-ar putea sa gasiti un mesaj vechi de la un prieten, iar acest lucru va va determina sa contactati persoana respectiva.



Scorpion

Astrele anunta o perioada in care rabdarea voastra va fi pusa la incercare, iar acest lucru va pune o mare presiune pe voi. In general, ar trebui sa mentineti o relatie armonioasa cu vecinii si colegii de la munca – chiar si atunci cand acest lucru se dovedeste dificil. Veti reusi sa va faceti remarcati la locul de munca prin talentul de lider de care dati dovada, asa ca ar trebui sa va asteptati la mai multe responsabilitati de acum inainte. S-ar putea ca copiii sa nu aprecieze tendinta voastra de a le coordona fiecare miscare; incercati sa ii lasati sa faca propriile alegeri si s-ar putea sa accepte sfaturile voastre mult mai usor.



Sagetator

Se anunta o perioada buna pentru romantism si relatii, dar nu numai! Veti reusi sa ii cuceriti pe cei din jur, deoarece veti avea mereu ceva interesant de spus; este un moment potrivit pentru a uza din plin de sarmul care va caracterizeaza. Daca v-ati pus in minte sa va schimbati unele din obiceiurile sanatoase, s-ar putea ca astazi sa nu va puteti tine de promisiune. O zi pentru exceptii nu este ceva rau, atata timp cat puteti reveni la dieta initiala dupa! S-ar putea ca un eveniment din familie sa va puna pe ganduri cu privire la viitorul vostru. Daca nu v-ati planuit inca vacanta, s-ar putea ca cineva sa va faca o propunere inedita.



Capricorn

Incercati sa fiti mai rabdatori cu partenerul, in special daca va doriti ca relatia voastra sa evolueze in sens pozitiv. S-ar putea ca voi sa functionati pur si simplu dupa planuri diferite, in acest moment! Veti avea zile bune si pentru relatiile de prietenie, deoarece este posibil ca un prieten sa va surprinda astazi cu un gest frumos. Nu lasati pe maine ce puteti face astazi, chiar daca ati prefera sa va uitati la un episod din serialul vostru. Astfel, nu va veti simti coplesiti inspre sfarsitul lunii. Este posibil ca situatia financiara sa se schimbe considerabil, insa asteptati confirmarea inainte sa investiti in ceva important.



Varsator

Desi atmosfera tensionata ii afecteaza pe toti, s-ar putea ca aceasta sa va afecteze pe voi, in mod special. Fiti foarte atenti la orele cele mai periculoase din zi si la consumul de apa; relaxati-ca cat puteti de des, "departe de lumea dezlantuita". Ar trebui sa va impartasiti ideile pentru proiecte mai des, deoarece s-ar putea sa fiti surprinsi de entuziasmul celor din jur pentru ceea ce ati putea pune in aplicare. S-ar putea ca un prieten sa va contacteze dupa o perioada indelungata de tacere. Ar trebui sa investiti in lucruri de viitor in aceste zile, deoarece astrele anunta o perioada buna pentru semnarea contractelor.



Pesti

S-ar putea ca problemele din ultima vreme sa va afecteze relatiile! Nu veti fi cele mai rabdatoare persoane daca cei din jur au nevoie de ajutorul vostru, asa ca incercati sa ii amanati pe ceilalti pe cat puteti. Nu va faceti griji daca un proiect de la locul de munca nu se desfasoara asa cum v-ati imaginat; veti reusi sa va adaptati situatiei cu succes. Daca banii au fost o problema pana acum, este posibil ca situatia sa se schimbe in curand si sa profitati de un castig. Incercati sa va improspatati locuinta cu cateva plante, sau sa ii dati mai multa viata cu un animal de companie; este posibil ca mediul in care va aflati sa fie lipsit de caldura si armonie.