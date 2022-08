Ce spun astrele azi, 13 august

Berbec

Sambata esti emotiv, retras si cu greu se poate relationa cu tine. Ar fi bine să-ți rezervi momente de singuratate si de odihna. Pe de alta parte, in umbra dusmanii ascunsi – mai ales cei din domeniul porfesional – croiesc actiuni care îți sunt nefavorabile. Fii prudent la tot ce presupune munca si indatoriri sociale. Duminica te vei simti mai bine, revenind in mijlocul celorlalti cu forte proaspete. Evita eforturile prea mari si implicarea in treburi care nu te privesc.



Taur

Prietenii te provoaca mult si bine in weekend. Sunt posibile discutii aprinse si activarea conflictelor mai vechi. Recomandabil este sa renunti la persoanele considerate pana nu demult prieteni sau protectori, care te necajesc cand te astepti mai putin. Sunt momente favorabile pentru a te gandi pe indelete, in taina, la noi planuri de viitor, alaturi de oameni care chiar te merită. Duminica ar fi bine sa te odihnesti, sa mananci ceva usor si de sezon, pentru că organismul va da semne de disconfort.



Gemeni

Sambata se intrezaresc chestiuni profesionale, fie ca participi la o ședință fulger, fie ca ai de discutat cu un sef sau cu autoritatile. Esti pus pe cearta, comunicarea este viciata, iar de aici si pana la conflict deschis si pe termen lung este doar un pas. Fii prudent, tine-ti firea si fii intelegator cu ceilalti. Duminica sunt momente potrivite pentru intalniri si dialoguri cu prietenii. Ar fi bine sa faci o curatenie drastica in anturajul tau si sa te bazezi doar pe fortele tale.



Rac

Sfarsitul acestei saptamani anunta vesti din străinătate. Poate fi vorba despre o calatorie planificata mai demult, care acum fie se amănă, fie este nevoie sa cheltuiesti mai mult pentru aceasta. Zilele acestea există un risc crescut de neplaceri la drum. Duminica se pare ca esti invitat la evenimente sociale care presupun eticheta si lume multa. Aparitiile tale in public sunt atent monitorizate de catre persoane cu functie, de aceea pregateste-te cum se cuvine.



Leu

Chestiunile financiare legate de parteneriate si colaborari alcătuiesc tema principala a weekend-ului. Vei fi nevoit sa revizuiești plățile facturilor, taxelor sau impozitelor, insa pot intra in discutie si plati de pe urma gafelor partenerului de viata, de afaceri sau colaboratorilor. Tot ce tine de documente, discutii importante, decizii pe termen lung, sunt supuse răsturnărilor de situatie cand te astepti mai putin. Duminica sunt momente favorabile pentru rafinarea sufletului.



Fecioara

Provocarile dinspre partenerul de viață, de afaceri sau dinspre colaboratori îți creeaza multe si mărunte neplaceri la finalul acestei saptamani. Foarte usor se pot rupe colaborari vechi, iar in cazul partenerului oficial de viață se poate ajunge iremediabil la divorț. Duminica, gandurile îți vor fi atrase de banii si bunurile pe care le detii in comun cu altii. Pot intra in discutie partajele specifice unui divort, mostenirile sau taxele, impozitele si creditele.



Balanta

Activitatea profesionala te solicita si zilele acestea. La serviciu exista multe tensiuni intre colegi, sefii sunt de negăsit, iar sarcinile de lucru sunt foarte multe. Dozeaza-ti eforturile, ocupa-te de prioritati si evita implicarea in treburile altora. Sanatatea intregului organism este vulnerabila, de aceea rezerva-ti momente de odihna si ingrijiri speciale. Nu se recomanda consultatii, analize medicale si interventii chirurgicale, pe cat posibil.



Scorpion

Astrele iti propun petreceri si distractii alaturi de cei dragi. Cu toate ca izul conflictului plutește in aer, cu putin efort si bunavointa vei reusi sa depasesti momentele tensionate. Traversezi o perioada in care relatiile sentimentale se pot reconfigura sau finaliza definitiv. Atentie si la relatiile cu copiii! Duminica trebuie sa te odihnesti si sa lasi munca deoparte. Esti nemultumit de activitatea profesionala pe care o desfasori, insa pe undeva si tu ești de vină.



Sagetator

Weekend-ul anunță treburi gospodărești. Verifica atent toate ungherele spatiului locativ, pentru ca pot exista avarii greu de depistat si remediat. Exista varianta să-ți schimbi locuinta, sa achizitionezi bunuri patrimoniale, insa rezuma-te doar la planuri si lasa cheltuielile necesare pentru o alta perioada mai buna. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, de aceea fii foarte prudent. Duminica se intrezaresc chefuri alături de cei dragi.



Capricorn

Sambata s-ar putea sa fii nevoit sa faci mai multe drumuri pe distante scurte sau alcătuiești planuri de călătorie. Esti pe picior de plecare si cu greu ceilalti iti pot înfrâna elanul. Recomandabil este sa fii prudent si sa calatoresti cu atentie, indiferent de mijlocul de locomotie ales. Duminica ti se cer prezenta si eforturile acasa. Este nevoie sa dai o mana de ajutor membrilor familiei la treburile gospodaresti.



Varsator

Finalul acestei săptămâni îți aduce in atentie bugetul de venituri si cheltuieli. Tendinta de a cheltui mult este la cote inalte si ar trebui sa fii mai precaut. S-ar putea sa fie nevoie sa faci cumparaturi pentru o ruda apropiata sau un prieten drag. Rezuma-te la strictul necesar si evita investitiile sau imprumuturile. Duminica sunt momente bune de a te intalni cu cei apropiati. Vorbeste cat mai putin si evita promisiunile sau deciziile importante.



Pesti

Foarte usor ti se schimba starile de spirit zilele acestea. Ba ai chef sa te implici in cat mai multe treburi, ba te răzgândești la mijlocul actiunii și îi lași pe toți baltă. Controleaza-ti reactiile si lasa combativitatea deoparte. Duminica gandurile iti sunt atrase de bani, in special de cei pe care îi castigi din activitatea desfasurata la un loc de munca. Faci tot felul de calcule, pui in balanta indatoririle de la serviciu si plata aferenta, însă oricât ai încerca, tot cu virgulă îți dă.